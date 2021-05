Ducati renueva a Miller y cambia su política a la continuidad

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Ducati ha anunciado la renovación de Jack Miller para 2022 haciendo efectiva la cláusula de renovación según resultados que tenía sobre el piloto en las vísperas del Gran Premio de Italia que se celebrará en el bello circuito de Mugello. Ducati asegura así su dupla de pilotos de fábrica hasta finales del 2022 (Pecco Bagnaia sí tenía firmado dos años) y rompe con la tradición de anunciar una salida a final de año en el equipo de fábrica dependiendo de los resultados.

Así, el equipo de fábrica parece apostar por una continuidad y estabilidad en el equipo para alcanzar el objetivo que no es otro que el Campeonato del Mundo de MotoGP, algo que ha estado persiguiendo sin conseguirlo en los últimos años fomentando la competencia entre sus pilotos para renovar y no los resultados finales, por lo que este año no tendremos el conocido discurso de Claudio Domenicalli anunciando cambios a final de temporada.

Jack Miller: “¡Estoy encantado de poder continuar mi aventura con el Ducati Lenovo Team también la próxima temporada! Usar estos colores es un gran honor para mí, y haber podido ganar las dos últimas carreras en el GP de Desmosedici es un verdadero sueño. No hubiera sido posible sin el gran apoyo que he recibido de Ducati y de todo el equipo durante los últimos meses, y quiero agradecer a Gigi, Paolo, Davide y Claudio la fe que tuvieron en mí. Ahora solo puedo concentrarme en la temporada actual. Estamos cuartos en la clasificación, no muy lejos del líder, y el Campeonato aún es muy largo. Haré todo lo posible para continuar con esta tendencia positiva y luchar por el título. ¡Forza Ducati! ”.

Luigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse: “Estamos encantados de poder anunciar que continuaremos con Miller también en 2022. En esta primera temporada, Jack ha demostrado un gran talento, profesionalismo y una gran determinación. Pudo asegurar dos importantes victorias en diferentes condiciones después de un duro comienzo de temporada. Seguro que es uno de los pilotos que mejor sabe entender nuestro Desmosedici GP para aprovechar al máximo su potencial en cualquier condición, como ha demostrado el reciente éxito en Le Mans. Como siempre, nuestro objetivo sigue siendo el título de Campeonato, y creemos que con Jack y Pecco, estaremos entre los principales protagonistas de la carga por el título de 2022 ”.

