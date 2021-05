Joan Mir: “Son las circunstancias las que me ponen en un sitio u otro, yo siempre doy el máximo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir (Suzuki Ecstar) ha conseguido su objetivo para el Gran Premio de Italia, llegar al podio por segunda vez en esta temporada: “estoy agotado, he dado el máximo, todo lo que podía entregar para lograr el podio. Nuestro ritmo era bueno y lo cierto es que he salido para dar el máximo, he podido ser constante y terminado como el año pasado, de menos a más. No he podido pasar a Miguel Oliveira en la última vuelta, he perdido mucho tiempo en el primer sector“.

Mir ha confirmado a los micrófonos de DAZN que se han recuperado sensaciones positivas en Mugello: “en carrera me he sentido otra vez dónde quiero estar, hemos demostrado que venimos al ataque y sin guardar nada, que intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera (…) Este fin de semana el equipo ha trabajado muy bien, la moto, el paquete iba muy bien, la verdad me tendría que haber esforzado muchísimo para mejorar lo que hemos hecho hoy así que contentos y satisfechos que el camino es largo (…) Cada carrera doy el máximo, algunas me cambio en el flag to flag y otras salen las cosas, pero la intensidad siempre es la misma, siempre intento acabar en el mismo sitio, son las circunstancias las que cambian y te ponen en un sitio u otro. Contento de volver al podio, pero los rivales están apretando y hay que apretar por nuestra parte“.

Mir ha explicado cómo mantener la concentración tras el minuto de silencio dedicado a Dupasquier: “Ha sido difícil ponerse el casco hoy pensando de Dupasquier, lo ha sido para todos, a nadie le ha hecho gracia correr hoy, pero es nuestro trabajo, y qué mejor que poder dedicar el podio a Jason y su familia (…) Tienes que ser un poquito egoísta, si no, no te pones el casco. Tienes que pensar que es tu trabajo, que la labor se acaba cuando acaba la carrera y nuestra obligación es dar espectáculo, hoy se disfruta de otra manera, es el podio de Mugello más triste de la historia, sin Jason, sin publico, un podio apagado. Cuando pasan estas cosas recuerdas que aquí hay riesgo y hay que ser responsables“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: