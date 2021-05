Marc Márquez “Si el brazo no mejora los resultados no llegarán nunca”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez reconoció que el Gran Premio de Italia no va a ser el mejor para él, además de los comentarios de Alberto Puig a los micrófonos de DAZN en que decía que si han de parar a Marc, lo harán.

El piloto de Cervera abundó en la necesidad de mejorar físicamente para que lleguen los resultados, y lo hizo con una frase ciertamente llamativa al decir que “Si el brazo no mejora los resultados no llegarán nunca“.

No fue catastrofista al decirlo, sino para enfatizar que deben comprender en qué situación se encuentra ahora, y desde qué situación venía. Para ilustrarlo hizo una comparativa, “Ves una vuelta mía de 2019 a una vuelta mía aquí hoy y la moto se mueve la mitad, porque es que no la puedo hacer mover. No puedo ir como siempre“.

Sobre si había alguna posibilidad de no correr este domingo comentó que “Estamos priorizando otra cosa. Sabemos que correr y coger 5 puntos o 10, siendo muy optimista, no va a cambiar nuestro resultado a final de año. Es un año de transición“, quitando importancia a si conseguía o no puntos. Hagan sus lecturas.

En cualquier caso sabe que éste es el camino más corto a su rehabilitación, y que pare él esto es como hacer un test. “la única forma de dar vueltas encima de una moto, un futbolista puede dar patadas a un balón y correr en césped natural, pero nosotros no y si quieres adaptarte a la competición tienes que hacerlo encima de la moto y en la competición expuesto a cámaras“, concluyo el que ha sido ya 8 veces campeón del mundo.

