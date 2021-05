Alex Rins, tercera línea de salida: “este puesto nos penaliza y más en Mugello”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Rins (Suzuki Ecstar) ha conseguido la octava plaza de salida para el Gran Premio de Italia que se celebra en el Autódromo Internacional de Mugello. Os dejamos sus declaraciones tras las clasificación:

Impresión general: “Ha sido una verdadera lástima que no hayamos clasificado mejor. Hoy era uno de esos días que me encontraba bien, era capaz de hacer una buena vuelta rápida pero hemos tenido un problema en la moto, no he podido mejorar mi tiempo en el último intento porque se me ha parado, ha habido un problema electrónico que ahora están investigando para intentar solucionarlo para la carrera“.

“Si no solucionan el problema, pues saldremos con la otra moto, que funcione bien, pero hay que encontrar el problema para que no se repita“.

Salir octavo: “Nos penaliza mucho y más en Mugello, que hay mucha distancia hasta la primera curva. Siempre es mejor salir delante aunque te abrasen en la recta después“.

Rivales: “Los siete pilotos que tengo delante los veo luchando, las Ducati, las KTM están bien, Fabio estará sí o sí e incluso el mismo Mir puede engancharse al grupo“.

Carrera: “Tenemos opciones de podio y victoria, depende de cómo se desarrolle la carrera, si llego delante y me dejan tirar creo que podría abrir hueco (…) Hay que hacer un buen plan de cara a carrera con el desgaste de las neumáticos“.

