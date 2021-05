Fabio Quartararo, Pole en Mugello: “la mejor vuelta de mi vida”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ha conseguido la Pole Position del Gran Premio de Italia, la cuarta consecutiva de este año y marcando la mejor vuelta nunca completada al Autódromo Internacional de Mugello con un tiempo de 1’45.187, récord de la pista, algo que en palabras del piloto se antojaba lejano tras los entrenamientos libres del sábado:

“No sé cómo he marcado este tiempo, incluso cuando he visto esta mañana que he marcado 45,6 y que Pecco (Bagnaia) había marcado un 45,4 he pensado que sería muy difícil marcar un tiempo así. Pero en mi primer intento he marcado un 45,4 justamente lo que me garantizaba una primera o segunda fila, me he dicho que había que intentar dar un paso adelante y hemos conseguido hacer una vuelta que creo que es la mejor vuelta que he hecho en mi vida en una MotoGP… al final muy contento de salir desde la pole que aquí, en Mugello, es muy importante“.

Fabio tuvo palabras de aliento para Jason Dupasquier, sobre quien dijo esperar buenas noticias y “rezar por que esté bien“.

