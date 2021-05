Valentino Rossi “Mi ritmo no está lejos de los 6 primeros”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi ha conseguido su mejor resultado de la temporada al terminar el Gran Premio de Italia como 10º clasificado al cruzar la meta del circuito del Mugello.

A pesar de no ser una posición de las que podríamos catalogar como ‘nobles’ considera que su carrera ha sido buena. “Terminar 10, que no es fantástico pero es bueno para cómo estamos“, ha dicho el del Petronas.

Para conseguir este resultado han tenido que ir modificando la moto a lo largo del fin de semana “Teníamos problemas al llegar, pero hemos modificado algo en la moto porque la pista tiene muchos baches. Una moto más suave y que me de mas sensaciones, también en la electrónica“.

Tiene la esperanza de que esas modificaciones le ayuden a ser también competitivo en Barcelona, porque considera que tenía ritmo para estar con los pilotos de delante y lo dijo así: “Con pista libre delante mi ritmo no está lejos de los 6 primeros y creo que podremos ser competitivos en Barcelona“.

Esa mejora le ha permitido recuperar posiciones “en la primera curva me he tocado y he perdido tiempo y estaba al final, pero mi ritmo era bueno y he podido hacer adelantamientos“, concluyó el de Yamaha.

