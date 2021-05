Declaraciones de Valentino Rossi: “la clasificación no miente”. Comienza el GP de Italia penúltimo

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi (Yamaha Petronas SRT) ha dado la sorpresa negativa en la primera jornada del Gran Premio de Italia que se está celebrando en uno de los feudos del astro italiano, el Autódromo Internacional de Mugello, y según las declaraciones recogidas por gpone.com el vigésimo primer puesto, penúltimo de la tabla, conseguido en el primer día ha dolido más de lo esperado: “lo que dice la clasificación es más o menos cierto, no hay gran diferencia” ha sentenciado Rossi.

“ Por la tarde fui lento con los neumáticos duros, como todos los que los han usado, pero incluso con los blandos no fui rápido, podría haberlo hecho mejor pero no tanto ”.

Rossi ha tenido claros problemas en la frenada, llegando a irse largo por dos veces en la curva 1, San Donato, durante la FP2: “Tengo problemas al frenar y al cambiar de dirección. Especialmente en la primera fase de frenado no puedo detener la moto, creo que tenemos que trabajar tanto en el equilibrio de peso como en el freno motor “.

Unas sensaciones que contrastan con la anunciada línea ascendente tras Le Mans: “El lunes en Jerez me sentí mejor y en Francia confirmé esas sensaciones, básicamente he empezado con el mismo set up de Le Mans, con solo algunos ajustes, pero obviamente algo diferente es necesario aquí “.

Rossi recuerda que ya se ha visto en apuros durante la primera jornada de Mugello, como en 2019, para rematar con un obvio “tenemos que tratar de mejorar“.

En lo que parece que no va a trabajar de momento es en el nuevo dispositivo de salida, el holeshot delantero, que Yamaha ha traído a Italia como novedad: “aún quedan algunos problemas por solucionar, pero espero poder usarlo lo antes posible”.

