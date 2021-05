GP italia, viernes: Valentino Rossi, penúltimo (vídeo). Bagnaia lidera

Peor acabaron las cosas para el vigente campeón, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), y otros grandes campeones como Marc Márquez (Repsol Honda Team) y Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT). Mir finalizó 12º, seguido de un Marc que el jueves ya admitió haberse planteado parar si la exigencia física era demasiado alta. Pese a ello, fue 13 milésimas más rápido que su compañero, Pol Espargaró. El ‘Doctor’, por su parte, fue 21º, tan solo por delante de Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing), después de protagonizar un par de coladas en la gravilla de la primera curva de San Donato.

Muchos errores, mucha distancia y mucho hablar de una retirada que ya llega tarde.

San Donato is always a tricky corner to get right 🛑@ValeYellow46 goes through the gravel in turn 1 👀#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/XHh6tc0AGh

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2021