Marc Márquez: “Si alguien tiene la culpa de la caída soy yo”

Marc Márquez no ha podido terminar la carrera del Gran Premio de Italia de MotoGP después de sufrir una caída en la primera vuelta de la carrera disputada en el circuito de Mugello. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El 93 se ha tocado con Brad Binder y no ha podido evitar acabar en el asfalto en un incidente que ha calificado como lance de carrera pero del que ha exculpado totalmente al piloto sudafricano. “Me he tocado con Binder. Podríamos decir que ha sido un lance de carrera, pero si alguien tiene culpa la tengo yo. Venía por detrás, le he intentado adelantar en la curva 2. En esa chicanne se han caído varios pilotos de la misma manera, pero cuando hemos hecho el cambio [de dirección] yo iba hacia un lado y él venía hacia otro y se me ha cerrado de delante. Afortunadamente me he caído yo solo, porque ha sido un lance de carrera pero si alguien tiene la culpa soy yo”, reconocía ante el micrófono de Dazn.

A pesar de la retirada tan temprana que ha sufrido el piloto de Honda, se ha mostrado positivo respecto a las sensaciones que ha tenido sobre la moto, en especial durante la jornada del domingo. “Me quedo con la sensación en el Warm Up y de la carrera en la primera vuelta. Ha sido la primera vuelta en que me he visto en condiciones de atacar y no de defender. Luego la carrera seguramente hubiese sido larga, pero hemos dado un pasito este fin de semana y he entendido varias cosas. Tenemos suerte de que la semana que viene volveremos a correr y estaré más fresco porque no he dado las 23 vueltas aquí en Mugello” explicaba ante las preguntas de Izaskun Ruiz para Dazn España.

En relación al trágico fallecimiento de Jason Dupasquier a causa del accidente sufrido el sábado, Marc ha reflexionado sobre los riesgos a los que se ven expuestos los pilotos de motociclismo: “Es parte del riesgo que corremos en pista. Muchas veces lo queremos olvidar, no lo queremos ver. Pero cuando pasan cosas de estas, afortunadamente cada vez pasan menos pero pasan, te das cuenta de lo que te juegas cuando sales a pista […] Son golpes duros que te hacen pensar muchas cosas. Solo queda dar un fuerte abrazo a su equipo, sus familia y a todos sus amigos”.

