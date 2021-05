Maverick Viñales: “No es el nivel en el que debería estar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales ha terminado la carrera del Gran Premio de Italia de MotoGP en octava posición después de una carrera muy complicada en la que ha llegado a caer hasta la décimo sexta plaza. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El piloto de Roses ha realizado una buena salida en la que ha estrenado el nuevo holeshot delantero de la Yamaha, aunque luego se ha visto envuelto en tráfico que le ha hecho perder muchas posiciones. A partir de ahí, ha dedicado toda la carrera a remontar posiciones aunque ya sin posibilidad de luchar por las primeras plazas.

El 12 ha conseguido sacar algunos aspectos positivos del fin de semana pero su balance no deja de ser negativo por las posiciones en las que se ha encontrado. “El fin de semana ha sido de más a menos. No hemos conseguido mejorar. Analizando un poco el fin de semana, en la FP1 iba con el blando delantero y era cuando mejores sensaciones tenía. Eso puede dar indicaciones. Tenemos que investigarlo pero lo que está claro es que no estoy nada contento conmigo mismo porque realmente no es el nivel en el que debería estar” comentaba ante los periodistas.

Uno de los elementos que el catalán tiene para analizar es que el mejor rendimiento lo consiguió en la primera sesión de entrenamientos y cree que la explicación puede estar en los neumáticos que usó: “Fue poner el medio y empezar los problemas. No sé por qué no probamos de nuevo el blando, seguramente no le prestamos suficiente atención a esto, porque en la FP1 me sentí fantástico de inmediato. Hice 1:47’1 en solo seis vueltas”.

A pesar de los aspectos negativos que ha sufrido en el Gran Premio de Italia, una de las grandes noticias para el de Yamaha ha sido la llegada del nuevo holeshot que ahora equipan en ambos ejes y al que el piloto español augura un gran potencial: “El dual holeshot muy bien. La verdad es que muy contento. Creo que Yamaha ha hecho un gran trabajo y lo ha traído a tiempo, porque era muy importante que no pasaran muchas carreras. Todavía lo tenemos que gestionar bien, porque a nivel electrónico podemos mejorar en el aspecto de que podemos poner todavía más potencia en primera, segunda, tercera y cuarta y eso es muy positivo. Sobre todo aquí en Mugello que va hacia arriba y hacia abajo. Así que en ese aspecto tenemos una ventaja comparado con las anteriores carreras”.

