Alex Rins: “que Marc Márquez busque mi rueda es buena señal”

Sin duda que el único Talón de Aquiles que presentan las Suzuki se encuentra en las clasificaciones. Les cuesta, pero en el Gran Premio de Portugal eso es algo que en las manos de Alex Rins se ha solucionado al grito de “dale chancleta!!”, que según ha explicado el piloto, es una broma que mantiene con Andrey Amador que utiliza esta frase como arenga para Rins: “pues eso hemos hecho hoy, dar chancleta“.

Fuera ya de la broma, Rins ha explicado que “me he encontrado muy fuerte a una vuelta. Ayer ya veía que conducía la moto por dónde quería, pasaba por la línea perfecta, abría gas, traccionaba… y me he encontrado muy cómodo“, y entrando en más detalles sobre cómo ha ido la clasificación ha comentado que “la primera goma en el Q2 no me ha hecho sentir muy cómodo, no tenía mucho grip y aún no sé si abusaba mucho del acelerador, pero con la segunda goma me he concentrado, he salido delante, he tirado y ha salido el tiempo“.

La clasificación ha ofrecido una de las imágenes del Gran Premio, con Marc Márquez y el propio Rins saliendo en paralelo por el pit lane controlándose mutuamente para hacer el intento definitivo de vuelta rápida, “estábamos jugando un poco...” ha comenzado bromeando el de Suzuki para luego explicar que “al final Marc es un caballo de carreras, yo también, y lo importante es que nos hemos respetado en todo momento, hemos salido muy cerca y haciendo un poco de juego mental. Marc es muy bueno con el juego mental. Ya en el box he visto que Marc estaba esperando a alguien, no sabía si era a mí o no (…) que Marc me busque para hacer tiempo es buena señal, muy buena señal”.

Siguiendo con la noticia del Gran Premio, el regreso de Márquez, Rins ha puntualizado que “parece que le está costando un poco, seguro que en las primeras vueltas estará pero veremos si es capaz de hacer toda la carrera“.

Ya centrado en qué esperar para la carrera, Rins afirmo esperar “una carrera divertida, con muchos pilotos delante. No hemos hecho el ritmo que ha hecho Fabio (Quartararo), muy constante, pero nosotros también tenemos un buen ritmo. También estarán las Ducati por ahí, a ver si nos podemos enganchar y hacer una buena carrera“.

Sobre la elección de neumáticos el piloto ha renegado de riesgos: “El pasado año nos equivocamos y este año ya te digo que no, ponemos el mismo que los demás, medio/medio. Hemos probado el duro y no va mal pero me he estancado tras unas vueltas, mejor el medio“.

