Aleix Espargaró: “Esta Aprilia es la que pedí… y no es fácil”

Aleix Espargaró (Aprilia Racing) es un piloto que no ahorra palabras a la hora de hablar de su moto, de técnica y de cómo intentar ser más y más competitivo. Durante el Gran Premio de Doha tuvimos la oportunidad de preguntarle cómo ha evolucionado su moto de cara a 2021 y cómo se ve reflejado en su pilotaje, declaraciones que os ofrecemos antes del Gran Premio de Portugal.

Recordemos que en Portugal 2020 Aleix consiguió acabar octavo y marcar la quinta vuelta rápida en carrera, un resultado que puede mejorar porque “creo que sigo pilotando como el año pasado, en un nivel alto de pilotaje, pero en este deporte ni la mejor moto te garantiza ganar y el mejor piloto sin la mejor moto puede no ganar, esto es una combinación, así que si la moto te da confianza tú puedes ir un ‘step’ más allá y esto es lo que tengo con la Aprilia RS GP 2021. Con ella puedo ser más agresivo, sobre todo en el momento en el que quitamos todo el peso de la gasolina, ponemos neumáticos nuevos y salgo, puedo llegar al límite muy fácil y hacer un tiempo bastante competitivo, lo que me permite luchar por los mejores. Esto pasa por que la Aprilia haya mejorado, se ha adaptado a lo que pedí el año pasado y me permite pilotar un poco más agresivo”

Aleix explica la diferencia de tiempos con su compañero Lorenzo Savadori, una diferencia que ha aumentado con respecto a la que el italiano mantenía a finales de 2020, como una cuestión de la adaptación recíproca entre la Aprilia y el mismo Aleix, algo por lo que “obviamente que a Lorenzo (Savadori) le está costando, es todo muy competitivo y no es nada sencillo. Pero sí que es cierto que es una moto que yo conozco mucho, que llevo mucho tiempo con ella, que conozco a los ingenieros y que los ingenieros me conocen a mí… al final, pues se ha ido adaptando a mis características y yo a las de la moto, lo que está clarísimo es que soy capaz de sacarle el 101%, claro“.

Y además, en contraposición a lo declarado por Dovizioso durante el primer día de test con la Aprilia en Jerez y explicando el rendimiento de Savadori, Aleix se esfuerza en dejar claro que ” aunque es una moto competitiva a día de hoy también te digo que la Aprilia no es una moto fácil. Iannone, que hizo podios con la Suzuki, tampoco brilló con la Aprilia, así que no es una moto muy fácil y Lorenzo (Savadori) necesita un poco más de tiempo”.

¿Ha trabajado Aprilia en la línea que Aleix ha pedido? El piloto responde sin pensárselo que “sin duda alguna que Aprilia ha evolucionado en lo que he pedido. El año pasado nos faltaba muchísima aceleración, combinada con la tracción, el wheelie y toda la salida de la curva. Ésta moto dónde más ha mejorado es ahí, tiene mucha más tracción, a nivel aerodinámico hemos mejorado mucho porque la moto prácticamente no hace wheelie y sigo teniendo la estabilidad que tenía en frenada, estoy muy contento porque sí, es lo que pedí, una moto con la que defenderme en las aceleraciones. Es cierto que nos sigue faltando un poquito de potencia, que es el talón de Aquiles de la Aprilia, pero hemos crecido mucho en todo lo que yo pedí, estoy muy contento y estoy ansioso de poder ver cómo se porta la moto en Portimao, Jerez, en Le Mans, Barcelona, Mugello… Me da la sensación que muy bien, la moto ha crecido en todos los sentidos. Será un año divertido, ojalá hubiera una carrera cada tres días en circuitos distintos“.

