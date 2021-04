Alex Rins “No sé si metería a Marc (Márquez) entre los favoritos”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Alex Rins no consiguió terminar el Gran Premio de Portugal, y a pesar de estar enfadado por ello no todas las lecturas son malas. Su velocidad en la carrera ha sido una sorpresa para él.

“Estábamos Fabio y yo yendo muy rápido y sabía que no teníamos el mismo ritmo que él pero en carrera podía seguirlo. Si no me llego a caer habría hecho el mismo ritmo que él porque las gomas tienen un límite“.

Sabía que la victoria era difícil, pero estaba cómodo sobre la moto y seguir a Fabio Quartararo le resultaba fácil. Su caída, para él, ha sido extraña.

“He hablado con Vale y ha comprobado los datos y le ha pasado como a mí, se ha caído haciendo lo mismo que la vuelta anterior. Creemos que la pista no estaba al 100%“.

El piloto de Suzuki ha comentado que sus datos reflejaban que había frenado en el mismo punto y con la misma intensidad que las vueltas anteriores.

Haber perdido estos 20 puntos, que consideraba valiosísimos, pueden pasarle factura a final de temporada, aunque espera maquillar esta pérdida con buenos resultados.

Sobre el regreso de Marc Márquez ha dicho que quizá esperaba algo más, y que no sabe si ponerlo en la lista de nombres que lucharán por el título.

“No sé si meter a Marc en los candidatos al títulos, y le ha costado más de lo que me esperaba. Veremos en Jerez cómo le va, porque es un cirucuito que le gusta y este es más físico y no lo conocía tanto“, sentenció el piloto de Barcelona.

