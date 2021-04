Fabio Quartararo: “Hay más mejora de mi coco que de mi moto”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El nuevo líder del Mundial de MotoGP es Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), tras haber sumado su segunda victoria consecutiva de la temporada en el Gran Premio de Portugal, algo que celebró imitando a Cristiano Ronaldo y su discutible grito al marcar un gol.

Un paso adelante en el rendimiento del piloto de Yamaha que, comparando su resultado con el obtenido en este mismo circuito en 2020 (décimo cuarto), el francés explica y justifica con la que puede ser la gran clave de su temporada 2021: “ha sido más el coco que otra cosa, la moto va un poquito mejor, el feeling con la moto es muy bueno y Yamaha ha hecho un trabajo perfecto, pero el mayor cambio es en mi cabeza. En Portimao 2020 había perdido la oportunidad de ganar el campeonato, venía de caerme dos veces en Cheste y llegué aquí con una mentalidad muy negativa. El 70% es la mente, el 30 la moto. He aprendido mucho durante el año pasado, como he dicho estoy más contento de lo que aprendí que frustrado por no haber ganado el Mundial, y ya se ve que hemos hecho un buen trabajo“.

Una reflexión que debe ser medida con el tiempo y complementada con su actitud en la carrera, muy al ataque desde el principio: “He marcado un ritmo que no me esperaba, he empujado muchísimo porque sabía que el consumo de la rueda era muy bueno aquí y que podría empujar como si fuera Moto2, de principio a final sin pensar en los neumáticos, por supuesto jugando con los mappings. Creo que nunca he empujado con un ritmo tan fuerte y al límite como hoy, con la presión de Alex Rins detrás ha sido más díficil pero ha valido la pena pilotar así. Increíble”.

Este consumo al que se refiere Quartararo también viene apoyado por su decisión de seguir los consejos de Michelin y montar el neumático duro trasero en caso de que la temperatura de pista excediera de los 35ºC, siendo el único piloto del podio que montó esta especificación.

Liderato para Quartararo que felicita y crítica a Yamaha en la misma afirmación recordándoles la necesidad de montar un dispositivo de salida similar al que montan en Ducati u Honda: “La salida es buena, pero los demás salen mejor… No me puedo quejar porque la moto va muy bien, pero el problema en las salidas no es algo de técnica o motor, es una pequeña cosa que nos puede hacer ganar muchísimo” recuerda el francés refiriéndose claramente al holeshot delantero.

