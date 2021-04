Joan Mir, podio en Portimao: “He tocado a Márquez. Paso por donde puedo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El actual Campeón del Mundo Joan Mir (Suzuki Ecstar) ha podido firmar su primer podio de la temporada en el Gran Premio de Portugal celebrado en el Autódromo Internacional del Algarve. Para el piloto, este resultado es algo por lo que estar “muy contento, porque en la primera de Qatar se nos escapó el podio, en la segunda tuvimos problemas con toques e historias (refiriéndose a su incidente con Jack Miller) y aquí he podido hacer un fin de semana sólido, normalmente cuando empiezas desde atrás no es fácil pero he sabido gestionar bien la carrera. La moto no estaba la 100%, tenía bastantes problemas de delante, sobre todo a partir de media carrera. He sabido sobrevivir con esto“.

Nuevamente, y como empieza a ser marca de la casa Mir, la mala clasificación ha condicionado los inicios de carrera, aunque en esta ocasión ha sabido colocarse en los puestos delanteros en muy poco tiempo: “La Suzuki sale muy bien, yo no salgo tan bien pero en las primeras vueltas me busco la vida y paso por dónde puedo (…) Buscarme la vida al principio ha sido la clave, sin una buena clasificación hay que hacerlo así, si no, no sé qué haríamos saliendo tan atrás. Pero tenemos un buen paquete para las primeras vueltas aunque hay que seguir mejorando para clasificar bien“.

Mir ha montado la opción media para su neumático trasero, algo que al final de carrera le ha podido incomodar con la presión recibida por Franco Morbidelli que, con el neumático trasero duro, estuvo en condiciones de presionarle por el podio: “Pecco (Bagnaia) ha bajado en las dos ultimas vueltas yendo segundo, pero ha sabido cerrar bien los huecos, estaba nervioso porque sabía que Morbidelli se acercaba rápido, tenía que atacar y también defender, se ha hecho un poco difícil al final. No he tenido a mi crew chief, Frankie Carchedi, pero ha venido el crew chief de Guintoli, Tom O’Kane, y ha sido un poco diferente, con Frankie ayudándonos desde su casa pero Tom ha sabido hacerlo muy bien. El podio es una gran recompensa para él también, pero se lo dedico a Frankie“.

Mir no olvida lo sucedido con Miller durante el Gran Premio de Doha, algo que no pierde ocasión para recordar aún cuando se le pregunta por otras cuestiones, como su lucha con Márquez en las primeras vueltas: “he llegado a tocarme con Marc Márquez en una acción que él ha cerrado muy bien en el último momento y yo venía con más velocidad, he podido parar pero nos hemos tocado, pero vamos, si no penalizaron a Miller por lo de Qatar esta acción es una tontería“.

Finalmente, Mir se queda con esta sencilla pero contundente reflexión: “Primer podio de la temporada, seguimos“.

