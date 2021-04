Joan Mir “Lo que ha hecho (Marc Márquez) en Moto3 penalizan”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir, que ha clasificado en novena posición de parrilla para el Gran Premio de Portugal en el Circuito Internacional del Algarve.

En sus declaraciones, además de mostrarse satisfecho por cómo había resultado el día, ha comentado su paso a la Q2 desde la Q1, en donde ha coincidido con Marc Márquez.

El campeón del mundo ha expresado su opinión al respecto:

“No nos gusta que nos sigan como lo ha hecho Marc, pero es así. A él le gusta jugar a estos juegos, pero si paramos él para y eso puede generar una situación de peligro. Es mejor apretar y ya está. Por esto en Moto3 penalizan, pero a él no. Me ha perjudicado en mi primera vuelta lanzada. No le he dado muchas vueltas“.

En cuanto a la carrera señala a Fabio Quartararo y Johann Zarco como los hombres con más ritmo, pero no está lejos. De hecho se plantea controlar la carrera superando a varios pilotos en las primeras vueltas, los neumáticos marcarán al final de carrera quién puede ganar, asegura.

