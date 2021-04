Zarco: “Ha estado muy bien conseguir la primera fila”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El líder del Mundial, Johan Zarco, ha terminado la clasificación del Gran Premio de Portugal de MotoGP en tercera posición, lo que le permitirá tener un cómodo inicio de carrera el domingo. [Puedes consultar la clasificación AQUÍ]

El piloto francés se ha mostrado muy satisfecho de la posición conseguida en clasificación, después de haber conseguido el paso directo a la Q2 con la cuarta mejor posición en la FP3. “La verdad es que ha estado muy bien el conseguir la primera fila, porque después de la caída que he sufrido me estresé un poco y me preocupé. Pero luego llegué al box, respiré, mantuve la calma y me centré en la segunda moto y funcionó muy bien”, explicaba en la rueda de prensa.

Zarco ha reconocido que el fin de semana ha sido positivo para él, yendo de menos a más y con un buen resultado final. “Del viernes al sábado dimos un buen paso adelante en cuanto a la moto. Incluso yo me sorprendí porque inmediatamente me sentí muy bien y pude marcar un buen tiempo de vuelta con los neumáticos de la carrera” declaraba ante las preguntas de los periodistas.

El 5 se ha mostrado confiado en sus posibilidades en el circuito portugués, a pesar de que en 2020 tuvo una carrera complicada en el trazado lusitano: “El año pasado hice una buena carrera pero en las últimas cinco vueltas tenía el flanco izquierdo del neumático destrozado y no pude mantenerme. Este año solo por el tema de los neumáticos seguro que puedo mantener un mejor ritmo y además con la moto me siento mejor, así que espero tener mejores sensaciones”.

Además de los ‘sospechosos’ habituales, el piloto del Pramac ha marcado a las Yamaha en general, y a Fabio Quartararo en particular, como el hombre a vigilar para poder optar a ganar la carrera: “En carrera el segundo parcial será difícil para las Ducati en comparación con las Yamaha. En el último sector Fabio va muy rápido, pero si puedo seguirle y me puedo enganchar, puedo aprovechar para tener un poco de ventaja en la recta para mantenerme con él”.

Por último, el piloto francés ha opinado sobre las caídas que se han visto en Portimao y especialmente la que ha sufrido su compañero de equipo, Jorge Martín. “Para mí, es cierto que la pista tiene algunos baches y si reasfaltan podremos ir un poco más rápido. Pero creo que las caídas han sido porque todos hemos ido más rápido que en noviembre porque ya conocemos la pista. En cuanto a la caída de Jorge Martín en el FP3, creo que fue porque se sorprendió por el neumático nuevo. […] No creo que el circuito sea peligroso” sentenciaba el líder del mundial.

