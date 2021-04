Marc Márquez reaparece: “no seré el mismo, ya habrá tiempo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez ha comparecido ante los medios en la previa del Gran Premio de Portugal durante la friolera de dos horas menos cuarto, que seguro que se le habrá hecho al piloto mucho menos largo que los nueve meses de recuperación y tres operaciones a los que se ha visto sometido desde el pasado Gran Premio de España, “nueve meses muy difíciles pero llega el momento de dar el paso y subir a la moto (…) Han sido nueve meses de dudas no solo de si volvería a pilotar, si no de si volvería a tener un brazo normal”, algo de lo que ya hablamos en nuestro podcast con Rubén García.

Un momento de subir a la moto en el que según el piloto “no seré el mismo, necesito tiempo, estoy con la rehabilitación, la parte física y la mental”, añadió el de Honda. “No ha habido problemas desde la última operación, no se te olvida lo que han pasado, lo tienes grabado en la piel y la mente, pero al estar de nuevo aquí ya se te olvida un poco todo lo que ha pasado”.

Así que la gran pregunta, qué podemos esperar de su regrese en Portimao ha tenido una respuesta, quizá, un tanto fría para sus fans: “Honestamente no puedo responder. El interrogante es saber cómo reaccionará mi cuerpo y mi brazo, no lo sé (…) no tengo objetivos este fin de semana, solo quiero pilotar, ya tendremos tiempo de ponernos presión por los resultados, me voy a encontrar una categoría difícil, todo ha cambiado, ya no hay motos satélite, son todas de fábrica, estás los mejores pilotos del mundo, estoy de vuelta pero no sé cuánto tiempo me tomará (…) Me siento listo para pilotar la moto, me encantaría sentirme diferente, en los últimos nueve meses he pilotado tres días una moto y en el último mes, ninguna. Es un paso que pensamos que es el momento correcto de hacer y continuo con mi recuperación. No creo que me sienta fuerte, estamos en la mejor categoría del mundo contra los mejores pilotos, todos tienen mucha confianza y yo no me encuentro en la misma posición”.

Marc además debe entender qué ha cambiado en la Honda RC213V que durante toda la temporada 2020 estuvo en manos de su hermano Alex y de Bradl, utilizando la base de éste último: “Pol Espargaró, Nakagami, mi hermano, tienen las mismas dificultades que tenía yo cuando dejé la moto, el compromiso con la parte delantera y tratar de no caerse. Las motos no han cambiado mucho de un año al otro, pero hay algunas actualizaciones que voy a tratar de entender. Voy a empezar con la moto de Bradl, con su configuración, no con mi moto, y a partir de ahí trataré de construir mi moto para volver al nivel top“.

