Marc Márquez “No es 100% que pueda terminar la carrera”

Marc Márquez, que sorprendió con una 6ª posición en su retorno en el Gran Premio de Portugal. Una posición que aseguro que no es la que le corresponde, “no es mi posición ahora mismo” dijo para añadir que “no siento que esté pilotando bien, tampoco siento la moto“.

Sobre la opinión de Joan Mir sobre que deberían sancionarle, y que puedes leer aquí, dijo que se había ‘buscado la vida’. “Sé que no se hace o no gusta, pero me lo han hecho muchas veces y yo lo necesitaba. De la Q1 he escogido al campeón del mundo“, comentó que en la Q2 le pasó con Rins, pero que en ese caso tampoco le ayudó tanto.

Justificó además ese episodio por el haber estado fuera de los circuitos durante nueve meses y por tener que volver a aprender.

Centrándose en la carrera, en donde sabe que le tocará sufrir porque 25 vueltas se le harán muy largas, dijo que “no es 100% que pueda terminar la carrera“, aunque lo considera una posibilidad remota.

“Confío que sí, que puedo terminar la carrera pero no sé en qué ritmo. Cuanto más ritmo más fuerza tienes que hacer“, y para tratar de conseguirlo ha planificado un Warm-up de muy pocos giros, sólo para probar la moto.

También explicó que el ver caer a su hermano en la FP3 le hizo decidir que no iba a buscar nada más que volver al box, y que dejaba mejorar sus tiempos para más tarde en la sesión. “La caída de Alex ha sido scary, y ha sido uno de los motivos que no he mejorado en esa práctica de la FP3 y he decidido terminar la vuelta y esperar a la tarde para mejorar la vuelta“.

Al respecto de los movimientos para desentumecer su brazo comentó que hoy se había sentido peor, “es lo que esperaban los médicos y los fisios. Lo mejor es que no tengo problemas en el hueso pero el codo, los músculos y antebrazo molesta, veremos para la carrera“.

