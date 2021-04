Maverick Viñales: “Sabemos que tenemos un problema en el arranque”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales ha tenido una carrera muy complicada en el Gran Premio de Portugal de MotoGP en la que ha terminado undécimo y a más de 23 segundos de distancia de su compañero de equipo y a la postre, ganador de la carrera. [Puedes consultar los resultados de la carrera [AQUÍ]

El piloto de Roses salía desde la décimo segunda posición después de que el sábado le cancelaran la vuelta que le habría dado la pole y ha protagonizado una muy mala salida que le ha llevado hasta la penúltima posición. “Sabemos que tenemos un problema en el arranque, pero no lo podemos mejorar hasta que tengamos algo nuevo. En cualquier caso sabemos que tenemos que estar en la primera línea de la parrilla de salida, porque entonces la carrera es totalmente diferente. No para ganar, porque hoy no tenía el ritmo y tenía muy poca adherencia en la moto, pero por lo menos para estar en el top 5” reconocía resignado el de Yamaha.

Viñales se ha mostrado molesto por la reaparición de los fantasmas que ya sufrido en el pasado, pasando de carreras donde opta a la victoria a carreras donde se queda muy lejos de la cabeza de carrera: “Estoy especialmente preocupado porque es una temporada muy complicada para ir así. Es difícil mantener la concentración y la motivación cuando ves que puedes ganar las dos primeras carreras y llegas a la siguiente y sufres para estar entre los diez primeros. Al final se han caído varios pilotos y eso ha mejorado un poco nuestra posición, pero ha sido una carrera muy complicada. Y no puedo explicar por qué”.

A pesar de que parezca que la historia se repita para Maverick, hay un cambio muy notable en cuanto a su manera de afrontar las adversidades este año desde el punto de vista de actitud. Aunque reconoce que no es fácil, le da la vuelta a los malos resultados para afrontarlos de forma pragmática y positiva: “Hay que seguir concentrados. Todo cambia mucho de una carrera a otra. Así que lo que podemos hacer es volver motivado y ‘a full’. Está claro que es complicado, porque vienes de dos carreras que podría haber tenido la oportunidad de ganar las dos y llegas aquí y haces el 10. Es inexplicable para la mente de un piloto”.

El 12 ha querido resaltar la importancia de revisar lo vivido este fin de semana para ver como solucionarlo y se ha mostrado esperanzado con sus posibilidades para la próxima carrera: “Ahora llegaremos a un circuito muy bueno para nosotros y especialmente para mí, que es Jerez, y veremos. Tenemos que trabajar muy duro para ser mejores. Han afectado mucho los problemas de grip trasero. Es difícil de entender, pero ahora hay que analizarlo. Tenemos que entender por qué he estado sufriendo todo el fin de semana menos en el segundo ‘time attack’ del ‘qualifying’ y en la FP1. Hay que comparar los datos y ver exactamente en qué habían las diferencias”.

