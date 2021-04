Pol: “Es la élite del motociclismo y las máquinas van al límite”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró se ha tenido que retirar de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal cuando solo había dado tres vueltas al circuito. [Puedes ver el resultado de la carrera AQUÍ]

El piloto de Granollers se ha retirado a los garajes y nada más bajarse de la moto ha comenzado a mirar lo que parecía la rueda trasera. Posteriormente nos ha explicado que se trataba de un problema con el freno: “He tenido un problema en el freno trasero y lo he perdido totalmente. He hecho dos vueltas y en la tercera ya no tenía freno trasero. Me he ido largo un par de veces y no tenía sentido seguir. A parte en el freno trasero hay líquido de frenos que puede ser muy peligroso en caso de que salga de la pinza, así que sin saber lo que era he tenido que entrar a boxes. Estamos investigando el motivo”.

El pequeño de los Espargaró ha explicado la frustración que provoca tener que retirarse tan temprano por una incidencia mecánica. “Me exijo el máximo en el sitio que estoy y los días estos, especialmente cuando no puedes demostrar nada, que no puedes hacer nada, que no depende de ti… esos días son aún más complicado y mas frustrantes y así se vive. Es la competición, es la élite del motociclismo y las máquinas van al límite y a veces estas cosas pasan y deben pasar para aprender de los errores para que no vuelvan a suceder en otras circunstancias. El problema es que nos ha pasado en carrera y no en entrenamientos, eso es lo que más me duele”, admitía en la rueda de prensa.

Con esta tercera carrera, el 44 cierra un inicio de temporada complicado a pesar del prometedor potencial que había mostrado durante los test de pretemporada y la primera carrera al manillar de la Honda de HRC: “La segunda carrera en Catar pude dar mucho más, pero dos errores los pagué muy caros. Luego aquí, que no pude poner una vuelta rápida en el FP3 que podía, para pasar a la Q2. Luego la caída en el FP4. Bueno, cuando las cosas no salen pues se tuercen aún más y eso es lo que hay que revertir. Ahora vamos a Jerez que es un sitio donde podemos darle la vuelta a las cosas y empezar a pensar en positivo puesto que ya tenemos más información”.

No solo ha sido un inicio complicado para Pol sino para todos los pilotos de Honda en general, por lo que Espargaró se siente doblemente dolido por él y por la marca. “El problema es que no hay otros pilotos mucho mejores que yo ahora mismo en cuanto a puntos en el campeonato. Marc porque no ha estado, Taka porque las pasó también canutas en Catar al igual que Álex y eso no es positivo. No es que puedas mirar a otro lado y decir; no pasa nada, a mi compañero o el del otro lado le está yendo mucho mejor y las cosas mejorarán. Estamos todos en una dinámica un poco negativa y hay que darle la vuelta y creo que en Jerez podremos mejorar. Y si no tendremos el test, que también nos va a ser muy útil” sentenciaba el piloto de HRC.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: