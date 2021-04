Rossi: “Cuando arrancas desde atrás, siempre es difícil”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi no ha podido terminar la carrera del Gran Premio de Portugal de MotoGP al sufrir una caída en la curva 11 que no le ha permitido volver a la pista. [Puedes ver la clasificación de la carrera AQUÍ]

El piloto italiano cierra así un inicio de temporada con unos resultados nefastos, donde solo suma cuatro puntos y ocupa la décimo novena plaza de la clasificación general. Sin embargo, ha querido destacar la mejora que ha experimentado en Portimao en cuanto a sensaciones encima de la moto: “Hoy en la carrera he ido mejor porque hemos mejorado la puesta a punto de la moto y especialmente con el neumático duro trasero he tenido mejores sensaciones y mejor estabilidad. Mi ritmo no era malo, pero desafortunadamente cuando arrancas la carrera desde atrás siempre es difícil”.

Esa mejora la ha centrado sobre todo en la frenada y en la parte posterior de la moto, auténtico talón de Aquiles para el 46: “Hemos mejorado la puesta a punto sobre todo en frenada. De hecho en la carrera la frenada no era nada mala y luego hemos decidido usar el duro trasero y me he sentido mucho mejor. He tenido mejor adherencia en aceleración y he sido más rápido, también en el cuarto parcial he sido más rápido”.

Una carrera que ha quedado truncada por la caída que ha sufrido en la curva 11 cuando quedaban 11 vueltas para terminar y que ha explicado de la siguiente manera: “No lo sé seguro, pero no creo que haya sido por nada en el asfalto. Es una curva muy exigente con el neumático delantero e íbamos con el neumático medio delantero y hoy había mucha temperatura, así que la goma sufre un poco. He llegado a la curva normal y he perdido el tren delantero. No he visto aún la telemetría. Seguro que algo ha pasado, pero no creo que haya sido nada en la pista” explicaba en la rueda de prensa.

A pesar de la caída sufrida en este Gran Premio de Portugal, el 46 se ha mostrado esperanzado de cara al futuro ya que ha conseguido mejorar su rendimiento y siente que podrá ser más competitivo en el futuro, aunque siempre a expensas de los neumáticos. “Estoy más confiado para la próxima carrera en Jerez. Dependerá de los neumáticos. Aquí hemos podido usar el duro trasero y eso me ha permitido ser más rápido. La carrera no ha sido mala para la posición desde la que he empezado y mi ritmo ha sido mucho mejor que el sábado, así que estoy más confiado” reconocía ante los periodistas.

