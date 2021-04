Valentino Rossi “(Marc Márquez)Está como antes del accidente”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Valentino Rossi, que ha quedado en 15ª posición de la clasificación combinada de tiempos en el primer día de entrenos del Gran Premio de Portugal, ha comentado sus sensaciones sobre la Yamaha y ha opinado sobre la actuación de Marc Márquez.

El nueve veces campeón del mundo no ha sido menos que el resto de pilotos de la categoría reina y ha opinado sobre la actuación que ha tenido en su regreso el piloto de Honda. “Esperaba que [Marc] Márquez volviese fuerte“, ha arrancado diciendo el piloto de Tavullia.

Después ha aclarado que ha coincidido en pista con el de Cervera en algunos momentos del segundo entrenamiento libre, eso le ha permitido valorar el estado del catalán. “Le veo bien físicamente bien, le he visto en alguna curva y me parece que está como antes del accidente“, dijo sobre lo que había visto desde su moto.

Lo que le queda claro al piloto del Petronas es que, para él, “es ya muy competitivo“. Cosa que hace suponer que le espera para estar en la lucha por las posiciones delanteras de la carrera.

Sobre él comentó que no tiene clara la elección de los neumáticos de carrera, y que le está costando bastante encontrar el set-up de la moto. Quizá podía haber mejorado su ritmo, pero errores propios y el tráfico no se lo han permitido, mientras que en vuelta rápida no ha podido encontrar las sensaciones para hacer un buen tiempo.

