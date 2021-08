Augusto Fernández sobre su futuro “no tengo prisa para subir a MotoGP”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

En la previa al Gran Premio de Gran Bretaña nos atendió Augusto Fernández, con quien pudimos hablar del método de trabajo que le ha sacado de la crisis de resultados y, también, de dónde estará su futuro.

Asegura haber tenido siempre la velocidad pero que le faltaba rematar en carrera, cosa que le había hecho perder confianza en carrera. Para ello, como ya habíamos comentado alguna vez, hicieron pruebas en la moto hasta que en un test en Aragón dieron con la piedra filosofal.

Desde entonces, el piloto balear se reencontró con su moto y ha podido conseguir tres terceras posiciones en las tres últimas carreras. “Hemos conseguido un buen momento y una buena forma de trabajo u nos adaptamos a los circuitos y también me adapto rápido. Me cuesta un poco el inicio de carrera y llegar más vivo a final de carrera“, señaló como margen de mejora.

Sobre su futuro, ya que se le ha puesto en la órbita de MotoGP con el equipo SRT-Yamaha y el equipo de Moto2 de Aki Ajo, además de una oferta de su actual equipo Marc VDS, dijo que descarta su paso a MotoGP.

“Sigo sin nada claro, lo de Petronas estaba en la mesa pero creo que es una de las que más lejos están“, respondió a MotoRaceNation y diciendo que prefería quedarse en Moto2 porque “no tengo prisa para subir a MotoGP y si he tenido problemas en Moto2 es porque no he estado preparado“.

Su objetivo es quedarse en un equipo técnicamente fuerte de Moto2 que le permita pelear por el campeonato desde el inicio hasta el final de la temporada.

