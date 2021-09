Jeremy Alcoba da el salto a Moto2 con el LIQUI MOLY Intact GP

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jermy Alcoba ha decidido dar el salto a la categoría intermedia tras una temporada en que los resultados no le están acompañando.

Probablemente lo exigente de la relación peso/potencia de la categoría pequeña sea un gran hándicap para un piloto de sus características físicas, y se uno de los principales motivos para haber tomado la decisión de pasar a la categoría intermedia.

Estas son sus palabras.

“Estoy increíblemente contento, claro, porque siempre ha sido mi sueño crecer como piloto y subir a la siguiente categoría. Todos los pilotos quieren llegar a MotoGP, por lo que este era claramente un paso importante tras Moto3. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que el Intact GP me ha dado. Cuando era más joven ya miraba a este equipo porque siempre eran competitivos. He seguido siempre la carrera de Tom Lüthi, que también pilotó para este equipo, por lo que aún estoy más contento de ser parte de él. Es un equipo con mucha experiencia, que me ayudará a establecerme en esta categoría. En los úlitmos dos años he sido parte de la familia Gresini, hemos pasado momentos duros y siempre les seré cercano, pero sé que esta es la decisión correcta para mi crecimiento personal y desarrollo como piloto. Estoy realmente contento de dar este paso con un gran equipo como el Intact GP y tengo ganas de empezar este nuevo capítulo de mi carrera“.

