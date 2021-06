“Mal ejemplo damos así”. (Vídeo) Pilotos de MotoGP esperando rueda en la Q2 de Alemania. Reacciones

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Al final de la Q2 de MotoGP se ha producido una acción que Dirección de Carrera ha sancionado repetidamente en otras categorías pero que en MotoGP no sólo se permite sino que parece que se celebra: en esta ocasión, Aleix Espargaró, Marc Márquez, Miguel Oliveira y Jorge Martín han reducido el ritmo justo antes de encarar la entrada a meta de Sachsenring tanto que les ha faltado poner pie a tierra en plena pista.

La maniobra, descarada, no ha sido referida por Dirección de Carrera como causa de investigación y los resultados de la Q2 han sido oficializados, por lo que no se espera ninguna sanción a los pilotos de MotoGP, algo que empieza a ser inocuo por repetitivo e injusto por la comparación que ofrece.

Queda además la cuestión de la imagen de un certamen que transmite arbitrariedad y de un organismo que no es para todos igual y que autolimita su capacidad sancionadora.

De los protagonistas, Márquez se refirió tímidamente a la acción excusando la lentitud en la presencia de banderas amarillas. Espargaró, por su parte, sí reconoció su parte de culpa y no supo explicar porqué la acción no merece sanción: “Esto no puede suceder, malamente vamos a dar ejemplo así, debemos dar ejemplo y siempre lo hablamos en la Safety Comission pero… Creo que no he molestado a nadie pero lo he hecho mal, entono el mea culpa. Sachsenring es una pista corta, de 3 kilómetros, prácticamente la mitad que otros circuitos y es muy difícil que esto no se dé, muy difícil, en Alemania entra dentro de lo normal“.

Otros pilotos como Quartararo han sido muy tibios a la hora de pronunciarse, en el caso del francés se limitó a un “es cada vez más frecuente“, o en el caso de Joan Mir con una curiosa respuesta sobre la Safety Comission “de acuerdo que no damos ejemplo, pero lo que discutimos allí es para que esto no pasara en Moto3“.

El que resultó más contundente fue Alex Rins: “me he encontrado a un grupo de gente parado cuando venía tirando, de estos han entrado varios sin mirar y esto no puede ser. Tenemos que dar ejemplo a los pilotos de Moto3 a los que siempre estamos criticando y al final hay mucha gente que en MotoGP también lo hace. Los comisarios deberían tomar decisiones y empezar a sancionar también en MotoGP (…) ninguno de los que estamos en MotoGP deberíamos necesitar una rueda para hacer tiempos“.

Juzguen ustedes mismos:

