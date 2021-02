Maverick Viñales apela a Suzuki como ejemplo para Yamaha

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Durante la presentación del Yamaha Factory Team ha habido tiempo para todo, para refrendar la importancia de la figura de Valentino Rossi dentro de la marca, para la autocrítica por parte de sus pilotos Quartararo y Viñales, dando éste último el primero golpe en la mesa de Yamaha en público asumiendo y reivindicando sus galones, no se cortó al exponer claramente dónde cree que el equipo falla y dónde cree que él mismo puede aportar soluciones.

Y todo esto pasa, según la palabras de Maverick Viñales, por tener más unión dentro de Yamaha, todo un recado a la cúpula del equipo y su relación con Japón: “Cuando hablamos con Yamaha el año pasado, no tuvimos oportunidad de probar muchas cosas” nos recuerda el piloto rememorando decisiones en las que no se le tuvo en cuenta: “nos dieron un motor decidido de antemano y no pudimos volver atrás. Lo que pido es tener un poco más de libertad de decisión, poder decir ‘esto no’ y dar un paso atrás. Al final, cuando tienes una cosa ya impuesta de antemano no tienes margen de maniobra. Lo hemos intentado muchos años, pero la unión del equipo es importante”.

Tanto es el enfásis de Viñales en la unión del equipo (que según se desprende no ha habido en su nivel óptimo) que en esto apela a Suzuki como referencia: “Queda mucho camino por recorrer. Hay que seguir trabajando con la mentalidad de ser todos uno, no solo en mi parte del box. Todo el equipo tiene que volcarse si queremos ganar el título. Lo vemos en Suzuki, todos van a una. En Yamaha saben lo que pasa dentro del equipo (N.d.R.: una afirmación que deja clara la distancia entre Yamaha y equipo) y da igual lo que hayan tardado. Lo importante es hacerlo, la velocidad está y hay que hacer que la moto funcione en todas las condiciones”.

Cambios en el método de trabajo ante la imposibilidad de hacer muchos cambios técnicos dadas las circunstacias del 2020 y la congelación de motores para 2021 para un equipo cuyo funcionamiento, lo diga Viñales o no, ha presentado muchas dudas en 2020.

