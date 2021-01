Jorge Navarro: “Dunlop no trajo el neumático que nos gustaba”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Te ofrecemos un extracto de la entrevista que Jorge Navarro nos concedió en Noviembre del año pasado, entre Valencia 2 y Portimao, en la que el piloto repasó su temporada 2020 y nos aclaró muchos conceptos técnicos que explican su rendimiento y el de otros pilotos en la pasada temporada, su renovación y forma de mirar a MotoGP.



Un 2020 por debajo de lo esperado: “Para mí el primero, las expectativas para 2020 eran mucho más altas de lo que al final ha resultado. En pretemporada me encontraba muy bien, continuabámos con la línea del año pasado, pero una vez que llegamos a Jerez en Julio nos encontramos que nos habían cambiado el neumático delantero, y desde entonces hemos estado buscando la línea y no he encontrado la confianza con la moto“.

“Al llegar a Speed Up me encontré con una moto que tenía un tren delantero muy sólido que te permitía frenar exageradamente tarde y hacer el típico adelantamiento arriesgado, también era una moto muy constante en cuanto a grip. En 2020, con el nuevo neumático delantero no hemos encontrado el feeling que tenía en 2019 y hemos perdido el equilibrio entre confianza en el tren delantero y grip, la moto es como una balanza, cuando tocas aquí descompensas allí… Teníamos un plus que hemos perdido“.

Hándicap en 2020: “en 2019 construimos una base muy sólida con la puesta a punto que nos funcionaba muy bien para el nuemático que teníamos, en pretemporada Dunlop trajo dos opciones que en teoría íbamos a tener durante toda la temporada, así que trabajamos con la que mejor me sentía evolucionando a un nivel muy alto, en Jerez y Losail hacía grandes tiempos con goma usada, pero una vez en los GGPP la especificación que me gustaba no la trajeron, ahí tuvimos que espabilarnos”.

“Creíamos que con los settings de 2019 iríamos bien con esta goma, pero el problema principal es que al entrar en la curva, en el momento de soltar los frenos y hacer girar la moto perdía la rueda delantera (…) Hemos trabajado mucho en la puesta punto, intentar cambiar la manera de hacer trabajar la moto para intentar que el neumático delantero mantenga la carga en el momento de soltar los frenos, este ha sido nuestro talón de Aquiles “.

Adaptación al neumático 2020: “Aún no sabemos cómo tiene que ir con la moto, así que no sabes muy bién cómo adaptarte al neumático, por lo que veo en otros pilotos y he probado por mi mismo hay que anticipar bastante la entrada en curva, Sam Lowes era un piloto que en el pasado perdía mucho el tren delantero porque cierra mucho los virajes, pero con esta goma ése pilotaje se le premia, él puede reducir radio de giro con el freno cogido, yo soy un piloto que intenta dejar correr más la moto y en este momento es cuando pierdo el tren delantero. He de cambiar el chip”.

Renovación con Speed Up: “Ya veníamos hablando de renovación desde el invierno pasado (…) hemos conseguido grandes resultados y queríamos seguir juntos, aunque el 2020 no ha ido bien la confianza mutua se mantiene y cuando pongamos todo en su sitio los resultados llegarán, hemos sido honestos el uno con el otro”.

Diferencias Speed Up vs Kalex: “ellos consiguen traccionar mejor, sobre todo en la salida de las curvas lentas, ponen la potencia en el suelo de la manera justa y en los primeros 150 metros de aceleración siempre nos sacan algo (…) en los circuitos stop and go es dónde más sufrimos”.

“No parar de evolucionar es importante, si te quedas parado al cabo del tiempo te das cuenta que te has quedado fuera de juego, pero muchas veces es importante sacar el 100% de lo que tienes, aunque te traigan algo mejor si no te da tiempo a ponerlo a punto no lo disfrutas e incluso vas más lento. Para mí la filosofía ideal es esta: sacar el máximo a lo que tenemos para entender dónde hay margen de mejora”.

Motor Triumph: “ahora la Moto2 es una moto más de carreras comparado con el motor Honda, el Triumph a nivel de par motor es brutal y se puede trabajar más con la electrónica, de 5% en 5% ya notas grandes diferencias y te da más espacio de trabajo“.

2021: “el objetivo es volver a recuperar la competitividad, llegar a un fin de semana sintiendo que puedo ganar la carrera. No podemos pensar a 12 de noviembre, que no sé ni que posición ocupo (se ríe), que en 2021 tenemos que luchar por el Mundial. Sé de lo que somos capaces porque ya lo hemos demostrado, así que hay que ir paso a paso, recuperar sensaciones y cumplir objetivo a objetivo hasta ganar carreras y luego pensar en el Mundial“.

MotoGP: “el problema es que la carrera deportiva de un piloto no son tantos años, todos queremos jugar en primera y primera es MotoGP. Quizá antes cada categoría tenía su propio espacio, habiendo pilotos especialistas en 125, otros que hacían casi toda su carrera en 250 y pilotos de MotoGP. Ahora parece que Moto3 y Moto2 sean un trampolín para llegar a MotoGP. En mi caso me gustaría llegar con un Título, pero una vez que tienes la oportunidad de llegar a MotoGP es complicado decir que no“.

