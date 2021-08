Raúl Fernández: “si no hubiera tenido tonterías en la cabeza…”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Muy contundente y mordiente, crítico y dolido se ha mostrado Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo) en declaraciones a DAZN tras la clasificación del Gran Premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring – Spielberg.

“Estoy contento, estoy confíado y estoy aquí” declaraba Fernández sobre su actuación del sábado “Vamos por el buen camino… (se para a pensar) vamos a ser claros, sin las tonterías en la cabeza de la semana pasada, si hubiera disfrutado más y me hubiera alejado de todo lo que pasaba (refiriéndose a su posible futuro en MotoGP en Yamaha) hubieran sido dos fines de semana en los que llevaríamos una línea muy similar a la de Assen (donde consiguió la victoria)”.

Justo después de esta demoledora y atípica declaración reconociendo pérdida de concentración, todo un canto a lo inoportuno de las negociaciones y rumores en contra de la voluntad de ganar en Moto2, Fernández ha dado la vuelta a la tortilla y ha pasado a meter presión a Remy Gadner “el pasado es el pasado, ahora hay que recortar puntos que por fin estamos viendo debilidades en Remy como la caída de hoy”

“Al final, aunque hay que apretar (a Remy), tú tienes que estar bien y darlo todo, cuando lo das todo pues no tienes más, y si lo hago así me iré contento a casa. En Austria podemos hacerlo bien pero si Remy está bien ya no dependerá de mí salvo para sacar codos y luchar“.

