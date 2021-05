Francia. Primera pole para Raúl Fernández en Moto2: “ayer se me dió fatal”. Clasificación y declaraciones

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo) ha conseguido la pole position del Gran Premio de Francia que se está celebrando en el Circuito de Le Mans. Fernández se ha mostrado como el piloto más sólido en condiciones de mojado mejorando ostensiblemente su rendimiento vuelta tras vuelta y no dando ni la más remota opción a sus oponentes por la primera posición. Y es en este momento cuando hay que recordar que es rookie y que nunca había rodado en agua con una Moto2.

“El viernes hice mi primer entreno en condiciones de lluvia y la verdad que se me dio fatal. Las sensaciones en lluvia son muy distintas a las que tienes con una Moto3 y hoy no quería tenerlo tan difícil, no soy capaz de entender la Moto2 en estas condiciones. Lo cierto es que hoy no he pensado tanto como en el viernes, creo que cuento con un gran equipo para trabajar y me han dado la calma que necesitaba cuando las condiciones son negativas, gracias a esto he conseguido la pole y es increíble, cuando iba encima de la moto pensaba que con una segunda fila ya iba bien pero ¡hemos conseguido la pole! Es increíble“.

A continuación, la parrilla de salida completa del Gran Premio de Francia de Moto2:

