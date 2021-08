“Pido perdón a Yamaha”, las palabras de Maverick Viñales

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales ha sido suspendido por Yamaha para el Gran Premio de Austria, y en una entrevista a los micrófonos de la televisión italiana que cubre el campeonato del mundo, Sky, ha explicado lo que sucedió el pasado fin de semana en el Red Bull Ring.

“Estoy triste porque es una situación muy extraña. Es difícil para mí estar en esta situación pero soy afortunado de tener gente a mi lado que me apoya”, empezó diciendo el aún piloto de Yamaha.

El de Roses ha intentado poner en contexto lo que había sucedido al decir que “ha habido mucha frustración dentro de mí, por muchas carreras que no han ido como yo creía. Ha sido un momento complicado“.

Después de ver las imágenes de las vueltas en que se escuchaba cómo castigaba el motor explicó que era resultado de la frustración tras la buena carrera que había hecho hasta la bandera roja, sumada a la acumulada por las carreras a las que anteriormente se había referido.

“Ha sido una explosión en mi interior que no he sabido canalizar de la manera correcta. Le pido perdón a Yamaha porque me he equivocado en las últimas vueltas, a toda Yamaha“.

Después de esa asunción de la responsabilidad y de pedir perdón a su fábrica, ha dicho que se ha sorprendido de haber descubierto a mucha gente buena en el paddock. “Muchos pilotos con los que no tengo mucha relación he podido ver que son fantásticos. Hay grandes personas“.

También trató de decir que lo que hizo fue una situación de mal pilotaje, pero que en ningún caso hubo situación poner en riesgo a nadie. “Hacía mucho tiempo que no me sentía bien y esta frustración me ha hecho pilotar de una manera errónea, pero no he querido poner a nadie en riesgo, ni a mí mismo“.

