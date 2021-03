Joan Mir, cuarto en Catar: “el sábado estaba asqueado”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Cuarto, fulminado por las Ducati de Zarco y Bagnaia en la recta, ha sido el resultado final de Joan Mir en el Gran Premio de Catar celebrado en el Circuito Internacional de Losail. Un Mir que comienza el Mundial con una gran carrera, de menos a más y sobre todo, con una gran gestión de neumáticos y recursos que le ha llevado a acariciar un podio que, a priori, parecía bastante más lejano: “Hoy se ha trabajado muy bien. Volver a sentir un buen feeling ha sido lo más importante” ha comentado un sonriente y muy relajado Mir ante los medios tras un fin de semana en el que el piloto no se ha encontrado nada cómodo, incluso hasta asqueado según ha descrito él mismo.

Mir ha contado que el sábado por la noche se decidió recuperar unos settings ya utilizados en 2020, algo que le ha permitido mejorar su feeling y pilotaje con la moto: “el problema ha sido que al venir de un test, dónde probamos muchas cosas, te pierdes un poco. Encontramos algo que nos gustó y decidimos dejarlo, el tema es que esto que dejamos me estaba amargando la existencia, me daba problemas de entrada en curva y problemas en el tren delantero. Cuando lo hemos quitado para el warm up he vuelto a tener buenas sensaciones. Hemos encontrado el camino tarde y creo que nos puede valer para otras carreras. El equipo ha hecho un gran trabajo y nos hemos quitado un peso de encima, las sensaciones eran preocupantes”.

Sobre la carrera Mir ha contado que “hemos tratado de gestionar los neumáticos lo mejor posible, de hecho ha habido momentos en los que podría haber sido dos o tres décimas por vuelta más rápido, hemos ido con calma pensando en los neumáticos pero estas décimas que he sacrificado al principio me han venido de vuelta finalmente. He disfrutado mucho, siempre que vas para delante disfrutas“.

En la última curva Mir ha terminado reconociendo de soslayo haberse colado un poco, pero a la pregunta de este medio de si volvería a gestionar las últimas curvas contestó que “sin duda volvería a adelantar a Zarco. Probaré hacer la última curva sin colarme, eso sí (…) Es cierto que si no lo hubiera adelantado podría haber terminado en el podio aprovechando su rebufo, pero la ambición de terminar segundo me ha costado el podio. Si hubiera llegado primero a la recta, hubiera terminado tercero, esto es lo que hay que ver para la semana que viene”.

