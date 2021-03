Maverick Viñales, ganador en Catar: “he sido líder otras veces y no he sabido gestionarlo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Exhibición. Así de sencillo podemos describir la victoria de Maverick Viñales en el Gran Premio de Catar celebrado en el Circuito Internacional de Losail. Viñales ha completado una gran carrera que refrenda las sensaciones que dejó en pretemporada en este mismo circuito, dónde ha mostrado una gran facilidad para rodar en buenos tiempos con constancia: “Esta victoria significa haber hecho un buen trabajo durante el fin de semana y, sobre todo, durante el test. Pero bueno, esto es sólo el inicio, ahora hay que continuar con los pies en la tierra y seguir trabajando fuerte (…) Lo que más feliz me hace es que he podido luchar, adelantar y sacar mi pilotaje, que es lo que nos ha hecho conseguir esta victoria”.

Una pretemporada que parecía poco prolífica para Yamaha (que no hizo tests antes de los oficiales de Losail) pero que el mismo Viñales desmiente: “quiero agradecer al equipo que ha hecho un gran trabajo, sobre todo en esta pretemporada. Hemos encontrado soluciones buenas, especialmente para adelantar, que era nuestro punto más débil”.

Y en Losail bien lo ha demostrado, ya que tras una salida en la que las Ducati han barrido al resto de la parrilla y que Viñales ha definido como “misíles“, Viñales ha ido remontando sin pausa ni prisa hasta alcanzar al líder en ese momento, Pecco Bagnaia:“Cuando he pasado a Pecco y he visto +0.4 he dicho ‘se puede, venga’. Ahí he hecho cuatro vueltas de time attack y he podido rodar en 1.55 bajo. He podido abrir un hueco grande y en las dos últimas vueltas a pilotar tranquilo y a llevar la victoria a casa”.

Para la próxima cita, también en Losail, Viñales no se plantea grandes cambios y apuesta por seguir con el trabajo y la línea que han seguido durante el Gran Premio de Catar, eso sí, “tenemos que seguir trabajando en las salidas y a ver si podemos dar un salto hacia delante, hoy lo hemos podido salvar”.

Viñales es así, el primer líder del Mundial de MotoGP en 2021, algo que no ha querido valorar en exceso: “otros años he estado líder y no hemos sabido gestionarlo. Intentaremos disfrutarlo hoy, que esto no pasa cada día y mañana estar enfocados en el trabajo a tope”.

