“Es que parecen misíles”,con estas palabras definió el ganador del Gran Premio de Catar, Maverick Viñales, la actuación de las Ducati en la salida del mismo, mención especial para Jorge Martín que superó hasta a 12 pilotos antes de la primera curva del Gran Premio.

Aquí puedes ver la salida del Gran Premio

🚥 2021 IS GO!!! 🚥

The Ducatis have absolutely swamped them! 😱#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/2ENLuUIvAT

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 28, 2021