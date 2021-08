Oficial: Raúl Fernández en MotoGP la próxima temporada

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Raúl Fernández ocupará la última KTM que quedaba libre en la estructura del Tech3, así lo ha anunciado la escuadra francesa ligada a la fábrica austríaca.

A pesar de la voluntad que tenía el piloto madrileño, se ha terminado imponiendo la voluntad de la fábrica de que cambiase de categoría con una sola temporada de experiencia en la clase intermedia.

“Honestamente, estoy realmente contento con esta oportunidad de KTM, tanto para este año como para el próximo. He estado aprendiendo mucho y disfrutando de Moto2 y pude llegar a una posición en la que tengo esta oportunidad de entrar en MotoGP y por la que estoy muy agradecido: es el sueño de cualquier piloto llegar a esta categoría. Ahora mismo, lo más importante es seguir centrándome en esta temporada y dando todo lo que tengo hasta la última carrera para intentar luchar por el campeonato. Si no lo consigo, estará igualmente bien, todo sucede por una razón y hay que mirar lo positivo. He sido rookie este año y quiero cerrar el capítulo y empezar otra vez en 2022 donde buscaré buenas sensaciones en la moto y, sobre todo, divertirme”

