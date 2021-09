Aleix Espargaró “no estamos para luchar por el podio”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Aleix Espargaró se ha sentido bien en el circuito de Misano, pero el Gran Premio de San Marino no le permite tener las mismas expectativas que carreras anteriores. El piloto de Granollers partirá desde la 8ª plaza de la parrilla.

Así pues, su objetivo se centra en entrar entre los seis primeros. “Delante de mí hay tres pilotos que tiene menos ritmo que yo, pero detrás dos que son más rápidos“, apuntó el de Aprilia para exponer que se enfrenta a una carrera complicada.

Una idea que redondeó afirmando que “creo que podemos luchar por el top 6 pero creo que no estamos para luchar por el podio“, algo que había podido hacer en las carreras anteriores. Señaló que esta había sido históricamente una pista en donde a Aprilia siempre le ha costado tener resultados.

Una carrera que espera que sea rápida y en la que no espera grandes caídas de rendimiento del neumático y adelantó cómo serán las primeras vueltas. “Estamos en un 70% de consumo del neumático en esta pista, pero no quiere decir que no haya bajada de nivel. Pecco va a querer romper la carrera“, dijo de las posibles estrategias para final de carrera.

