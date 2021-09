Álex Rins: “No estamos usando el dispositivo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins comenzará la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP desde la novena posición, en un fin de semana en el que ha recuperado las buenas sensaciones con la moto pero en el que hubiera esperado mejorar más respecto a la FP4. [Puedes consultar el resultado de la clasificación AQUÍ]

El 42 ha quedado especialmente satisfecho con el ritmo que ha podido imponer durante la curta sesión de entrenamientos libres, lo cual le ha hecho albergar esperanzas de salir más adelante de lo que finalmente lo hará. “Ha ido bien. Ha sido un día positivo para nosotros. En el FP4 he sido muy rápido rodando solo con los posibles neumáticos de carrera y en el ‘qualy’ ha sido una lástima mejorar solo dos décimas en comparación al FP4 que llevaba un neumático con 12 vueltas. No somos capaces de conseguir grip trasero con los neumáticos blandos. No sé si es por como están distribuidos los pesos de la moto, si es nuestro motor, nuestro chasis… Tenemos que ver el por qué, ya que no es nada confortable no poder alcanzar más de la tercera fila“.

A pesar de las bondades a las que nos tiene acostumbrados la Suzuki a la hora de remontar posiciones en carrera, las características del circuito harán que la tarea de escalar posiciones el domingo se antoje al menos compleja: “Es un trazado difícil de adelantar. Tenemos que hacer una buena salida y veremos a ver qué hacen los demás. Si dejan hueco o no dejan hueco… pero sí que es verdad que tenemos que hacer una muy buena primera vuelta para recuperar posiciones. Salimos novenos, tercera fila, salimos atrás… pero se intentará“.

En cuanto al dispositivo de regulación de altura del tren trasero que tanto ha dado que hablar en el caso de Suzuki que han sido los últimos en incorporarlo, el piloto de Barcelona nos ha confirmado que ni lo está utilizando durante los entrenamientos ni lo hará durante la carrera: “No lo estamos utilizando. El jueves decidimos quitarlo para hacer una buena comparación y no lo estamos usando. En Austria y en Aragón lo llevamos y la sensación no fue muy buena. Creo que no es casualidad por como ha ido el fin de semana. En Silverstone no lo utilizamos y aparte de que terminamos en el podio tuvimos buenas sensaciones con la moto“.

