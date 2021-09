Andrea Dovizioso. Declaraciones completas

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Andrea Dovizioso ha dado una conferencia de prensa especial por su retorno a MotoGP en la Yamaha de 2018 para tener una de fábrica en 2022. Puedes leer su nota del fichaje aquí.

Estas son las palabras completas del piloto

Tranquilo desde su retiro

“Aunque esto no hubiese pasado no estaba preocupado, pero estoy contento de esta situación aunque empezar en fin de semana de carreras no es lo mejor. Pero podré hacer 5 carreras y dos test antes de la temporada que viene“.

“Creí que mi carrera podía haber acabado pero estaba bien en casa, más relajado, especialmente mi pareja me explicó eso. Al inicio, cuando se abrió la puerta, lo pensé pero no pude decir no. Cuando estaba en la Yamaha satélite quería estar en la de fábrica y es algo que me había quedado dentro. Como un piloto tienes tu idea y tus sensaciones y esto es algo que realmente que quería hacer.

Es más el riesgo pero corro para mí y porque tengo la pasión por correr. Asumo el riesgo y no tengo problema con eso“.

“Fue difícil ver la carrera de Qatar, pero a parte de eso no. Cuando acabé en 2020 en mala situación no quieres estar ahí. Después de 20 años podía hacer otras cosas, y si tienes otras pasiones puedes hacerlas inmediatamente“.

“En 2021 no quería correr, Massimo que es muy buena persona me dijo que probase la moto y al final ganó. Fue una buena idea, también mi manager apretó, pero no lo hice porque quisiera correr ya que soy muy directo y sé lo que quiero. Cuando probé la moto les dije que la base es buena pero tienen que trabajar en muchos detalles para ganar“.

Aprilia era un camino

“Estaba muy contento haciendo test con Aprilia y ha sido bueno para los dos, porque yo estaba en una MotoGP y he podido dar información a la fábrica pero sabía lo que quería. Que no era posible al inicio de la temporada pero al final ha pasado“.

La situación que le ha traído de vuelta

“Todo el mundo estaba sorprendido con lo que ha pasado, y nadie sabe exactamente lo que ha pasado. Para nosotros es una gran sorpresa, especialmente durante la temporada, todos estábamos sorprendidos“.

Su nueva moto

“No puedo saber cómo de fuerte es mi moto para estas 5 carreras, pero no estoy preocupado. No he de pelear por nada y en nuestro acuerdo era tener una moto de fábrica y apoyo de fábrica. Este año servirá para entender la moto, y como es diferente de la que he llevado en los últimos años he de aprender. Me preocupa más la posición, cuando pueda estar cómodo en la moto podré apretar“.

“He hablado una hora con Cal, es difícil hablar con Cal. Hablé una hora con él y estuve riendo una hora pero es difícil entender qué pasa con la moto. Todo el mundo conoce a Cal“.

“Creo que el approach de los japoneses es diferente y creo que la moto no habrá cambiado mucho“.

El nuevo MotoGP

“No tengo una repuesta clara porque del año pasado ha cambiado mucho, porque ha cambiado el casing de la goma trasera. Los jóvenes van rápido deprisa y parece que hay que parar menos la moto, como en Moto2, pero no estoy seguro de eso. Quizá llevar otra moto me ayude a entender esto porque el año pasado tuve problemas desde el primer test a la última carrera y no pude utilizar todo el potencial del neumático“.

“Nadie esta temporada con Yamaha ha sido tan consistente con la Yamaha, creo que el paso que ha dado es una locura, especialmente porque en la recta pierde mucho y ha ganado carreras solo. No lo esperaba. Esperaba más competitivos a los dos Suzuki, pero ellos saben por qué estaán teniendo problemas. También Martín, hacerlo inmediatamente en MotoGP y después de la lesión, es algo muy importante“.

Valentino, su compañero

“Ser el compañero de Valentino, no sólo por lo que ha ganado. Como todo el mundo sabe es una persona especial, no es sólo un campeón, es un tipo carismático. Quizá no es el mejor momento en cuestión de velocidad y es raro no estar luchando con él por la victoria. Es raro pero es bonito ser su compañero“.

Forcada el deseado

“El equipo de este año será el mismo de la temporada que viene, todo el mundo habla muy bien de R. Forcada y es campeón. Para mí es muy bueno porque conoce bien esta moto“.

Su nueva figura

“Ya no soy DesmoDovi, y mi enfoque de la carrera es que no tengo presión para la carrera. Normalmente no soy un tipo de piloto que apriete por encima del límite porque no hay razón para ello, tengo que preparar bien la temporada que viene. Tengo que centrarme en la posición porque soy un piloto bastante bajo y he de usar las prácticas iniciales en la posición“.

La ilusión de un nuevo inicio

“La diferencia es grande, porque cuando eres joven sueñas mucho y crees que puedes ganar 20 títulos. Es diferente, pero como siempre ser viejo te da experiencia. He hecho buenos resultados, especialmente en los últimos cuatro años, y eso me ayudará a manejar la historia de otra manera“.

Su archienemigo

“Es difícil analizar a Marc y la situación de Honda desde fuera. A mí me parece que es capaz de luchar por la victoria sin estar bien físicamente, y me parece que está muy mal, no solo un poco. Y Honda no está bien porque el resto de pilotos de la marca tienen problemas. Lo que está haciendo Marc es una locura porque algunas veces corrige la situación“.

