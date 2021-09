Fabio Quartararo: “Casi me caigo tres o cuatro veces”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo ha terminado segundo en la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP en un día en que se ha mostrado muy rápido y donde ha conseguido reducir los casi tres segundos de ventaja que le llevaba el ganador, Francesco Bagnaia. [Puedes ver como ha terminado la carrera del Gran Premio de San Marino AQUÍ]

Al inicio de la carrera el 20 se ha visto inmerso en la pelea del grupo delantero de cabeza, lo que le ha llevado a tener que luchar la posición con varios pilotos. Preguntado por la dificultad de la interacción con el reto de motos ha reconocido que ha sido muy complicado, especialmente contra las Ducati. “Sobre todo al principio que me pasaban por la izquierda, por la derecha y atacaba yo como si fuese la última vuelta. Sobre todo con Martín, con Miller que me he pegado un pequeño susto…” declaraba a los micrófonos de DAZN.

El actual líder de la clasificación general ha reconocido que su Yamaha flaquea en el aspecto de la potencia a la hora de plantear la lucha cuerpo a cuerpo pero luego ha podido explotar sus virtudes para imponer su ritmo: “Nos falta algo de potencia para no perder tanto tiempo para adelantar. Sobre todo a Miller. Lo he adelantado en un sitio donde nunca pensé que se pudiese adelantar. Pero después nuestro ritmo ha sido genial“.

El piloto de Yamaha ha admitido que en a carrera del Gran Premio de San Marino no ha especulado con la ventaja de la que disfruta en la general y se ha centrado en tratar de ganar la carrera: “Creo que en esta carrera he pensado demasiado poco en el campeonato y más en ganar y creo que eso es bueno. He dado mi máximo para ganar esta carrera. No ha sido posible, pero perder solo cinco puntos es genial“.

Quartararo no cree que sea momento de pensar en el campeonato y se siente satisfecho de la velocidad que ha conseguido durante la carrera y los adelantamientos que ha realizado: “Iba realmente rápido para coger a Pecco. Casi me caigo tres o cuatro veces […] Hoy ha sido un placer sentirme tan al límite. Nuestro ritmo ha sido muy rápido, hemos adelantado a Miller hasta coger a Pecco“.

Además Fabio ha destacado la importancia de esta carrera puesto que dentro de un mes el Campeonato volverá al circuito de Misano, por lo que la información que han recolectado hoy les será muy útil para preparar la próxima carrera que disputen en el mismo circuito. Prueba de ello ha sido las miradas que le ha echado al neumático trasero de Enea Bastianini en el parque cerrado: “El de Pecco no lo he visto. Espero que nuestro fotógrafo haya cogido algunas fotos buenas. Es interesante porque sabemos que volvemos aquí en un mes, así que cualquier cosa que podamos coger aquí es interesante, por pequeña que sea. Yo sé los puntos donde debo mejorar el martes y el miércoles [NdR: En referencia a los test que se realizarán en Misano] para cambiar la posición de un puesto“.

Así pues una carrera muy positiva para Fabio Quartararo que le ha permitido confirmarse como uno de los pilotos más rápidos y donde solo ha ‘perdido’ cinco puntos con respecto a Francesco Bagnaia cuando ya solo quedan 100 en juego. “Tenemos otra carrera aquí. Sabemos donde tenemos que trabajar, en el sector tres, así que contento de tener todavía 48 puntos de ventaja“, concluía el francés.

