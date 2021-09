Fabio Quartararo “No tengo feeling en las curvas rápidas”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo ha sufrido en la primera jornada del Gran Premio de San Marino, terminando el día en la séptima posición general.

Pero sus problemas en agua han sido mayores, y la sesión en mojado la cerró en la 18ª plaza por la falta de sensación que le transmitía la moto.

“Hemos probado un nuevo setup por la tarde y ha mejorado la sensación, tenemos margen para mejorar“, ha dicho el piloto francés a pesar de su plaza en la clasificación.

En cualquier caso ha seguido para aclarar que “aún no me siento bien y no tengo feeling en las curvas rápidas. Aún sufrimos demasiado“.

