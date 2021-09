Francesco Bagnaia: “Necesitaba ganar de forma consecutiva”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Francesco Bagnaia ha ganado su segunda carrera consecutiva después de estrenar su casillero de victorias en el pasado Gran Premio de Aragón en una carrera con un guión muy distinto al de Motorland. [Puedes ver como ha terminado la carrera del Gran Premio de San Marino AQUÍ]

El piloto de Ducati ha comenzado liderado la carrera desde la primera vuelta, haciendo valer su primera posición de salida para mantenerse en el liderato desde el principio. “He hecho lo imposible para abrir un hueco en las primeras vueltas como he hecho porque el blando en esas vueltas iba perfecto y luego he visto que Fabio me recortaba dos décimas, tres, dos, cuatro… He pensado; me lo va a recortar todo. Las últimas dos vueltas he hecho dos vueltas increíbles. Con el nivel de agarre que tenía detrás, hacer 1:32’5 era muy difícil pero lo hemos conseguido“, comentaba a los micrófonos de DAZN.

A pesar de escaparse desde el principio y abrir una ventaja que ha llegado a casi tres segundos, el de Ducati ha visto como Fabio Quartararo adelantaba a su compañero Jack Miller y le reducía progresivamente la distancia para llegar a la última vuelta casi enganchado al colín de su moto: “He gritado mucho porque la carrera de Aragón era toda +0, pero aquí no. Aquí me ha recortado dos segundos y al final sabía que podíamos hacerlo bien pero que teníamos menos potencial con las gomas porque hemos decidido salir con el blando“.

El 63 ha conseguido finalmente conservar la calma para mantener a Quartararo raya y llevarse la victoria, pero ha querido destacar la importancia de haber ganado en Aragón previamente por la confianza que aporta saberse capaz de conseguir victorias: “Es mi circuito de casa y quería este resultado, pero sabía que ganar una carrera te abre muchas posibilidades porque ya sabes que puedes hacerlo. En Moto2 me pasó lo mismo y necesitaba ganar de forma consecutiva“.

El piloto de Turín ha destacado lo que significa ganar delante de su afición, lo que hace la victoria doblemente satisfactoria. “Ganar aquí es especial por toda la gente que hay aquí” reconocía con una amplia sonrisa.

Pecco quiere extender su actual estado de gracia para la próxima carrera que se disputará en Austin dentro de dos semanas y aprovechar la inercia que le da el haber sumado dos carreras de forma consecutiva para seguir siendo candidato al título de Campeón del Mundo de MotoGP 2021: “Vamos a Austin con mucha motivación. Fabio no ha perdido muchos puntos hoy, estamos a 48, pero lo vamos a intentar como aquí“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: