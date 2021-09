Francesco Bagnaia: “Todo me resulta cómodo y va bien”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Francesco Bagnaia se ha llevado la ‘pole’ del Gran Premio de San Marino de MotoGP en un día en que ha conseguido no solo ser el más rápido de la sesión clasificatoria, sino también batir el récord de la pista. [Puedes consultar el resultado de la clasificación AQUÍ]

El piloto italiano viene de conseguir su primera victoria de la categoría reina en el Gran Premio de Aragón, lo que le aporta sin duda un plus de confianza que le ha llevado a mostrar una gran solidez durante los entrenamientos clasificatorios: “Hace una semana estábamos en Aragón con muy buenas sensaciones y hoy la verdad es que lo mismo. Son dos semanas donde desde el comienzo me he sentido muy bien porque me he sentido muy bien con la moto, todo me resulta muy cómodo y va muy bien“.

El italiano se encuentra en un gran momento de forma y parece que todo le viene de cara y reconoce que incluso en condiciones de lluvia se ha sentido muy competitivo: “Ayer en mojado en el FP2 en mojado me sentí súper bien. En el pasado tenía más dificultades en mojado al inicio de las sesiones y no fue el caso de ayer, así que creo que estamos listos para cualquier condición. En el FP4 ha sido también fantástico, creo que estamos preparados para una buena pelea“.

Sin embargo, como la mayoría de pilotos, Bagnaia dice preferir una carrera en seco a pesar de que las condiciones de mojado posibilitaría, a priori, que le pudiese recortar más puntos a Quartararo en la general que si se produce en seco: “Prefiero una carrera en seco, sin duda. en mojado todo es más crítico, es más fácil cometer errores y también esta pista no cuenta con un nivel muy alto de grip, así que es mejor en seco. Sé que en mojado tenemos más oportunidades de reducir la ventaja con Fabio, pero en cualquier caso creo que 53 puntos siguen siendo muchos y tenemos que continuar luchando y sacándole puntos“.

En cuanto al planteamiento de carrera, Pecco cree que la lucha principal se producirá entre los pilotos Ducati y Fabio Quartararo, con la posible inclusión de alguna Suzuki: “Estoy seguro de que mañana habrá una gran pelea entre Fabio y yo, pero también con el resto de pilotos de Ducati. Jack Miller tiene un gran nivel, un gran ritmo. También Rins, ya veremos. Me gustaría empezar la carrera imprimiendo mi ritmo y ver qué es lo que puede pasar en la última parte de la carrera“.

