Joan Mir: “El título se nos ha ido ya”

Joan Mir ha terminado la carrera del Gran Premio de San Marino de MotoGP en la sexta posición en un día en el que en ningún momento ha tenido opción de luchar por los puestos del podio. [Puedes consultar como ha terminado la carrera AQUÍ]

La carrera del mallorquín ha quedado hipotecada por la elección del neumático delantero, lo que le ha impedido exprimir su estilo de pilotaje y culminar una remontada de las que está habituado a realizar. “Ha sido un día muy duro porque me esperaba más. Hemos montado el neumático delantero que no era y eso ha condicionado toda la carrera. He podido ser rápido al final de la carrera pero no ha bastado. Intentaremos mejorar en el test y a por la siguiente” concluía en referencia a los dos días de test que se harán en el circuito de Misano.

El vigente Campeón del Mundo ha visto pronto que había montado el neumático delantero equivocado ya que ha sido en la primera fase de la carrera cuando más problemas le ha generado: “Me he dado cuenta en las primeras vueltas, que es cuando le tienes que exigir más al neumático delantero porque en el trasero hay más grip y empuja más, también el depósito está lleno y no podía parar la moto de ninguna manera. Ahí me he dado cuenta. Luego cuando el depósito ha ido bajando, mis tiempos han ido mejorando y ha sido cuando he podido ser rápido y de alguna manera he podido dar destellos de velocidad en algún momento de la carrera que ha sido en la última parte. Pero claro, ya es tardísimo“.

La sexta plaza conseguida por Joan Mir junto con la victoria de Francesco Bagnaia y la segunda posición de Fabio Quartararo hace que el 36 se coloque ya a 67 puntos del líder provisional y 19 del segundo clasificado, lo que hace dar por perdido el campeonato al de Suzuki: “La primera plaza se nos ha ido ya. Me cuesta asumirlo pero bueno, es así. Con Pecco no firmo un tercero, desde luego que no. Un tercero es lo más fácil que podemos hacer, aspiramos a más. Si no podemos ganar voy a aspirar a hacer más. Está claro que ahora mismo el paquete Ducati – Pecco es complicado y será muy difícil pero quedan cuatro carreras y tengo la sensación de que este año todavía no he dado todo lo que tengo dentro. Espero que llegue este año y si no pues pronto el año que viene. Pero espero encontrar cosas este año“.

Preguntado por MotoRaceNation sobre la necesidad de cambiar la moto para adaptarla mejor a su estilo de pilotaje y sobre si las piezas a probar en los próximos test van en esa dirección, Mir ha dicho desconocerlo aunque suponía que iría en esa dirección: “Supongo que hemos traído cosas para hacer que la moto se pare mejor y todas esas cosas. Ahora mismo estamos llevando una configuración un poco diferente que hace que la moto pida más al neumático delantero. Creo que es una configuración más efectiva y desde luego creo que es la dirección acertada hacia mi estilo de pilotaje. No he podido explotar mi estilo de pilotaje en esta carrera porque hemos montado el neumático medio, un error que no cometeremos ya en la siguiente y estoy convencido de que Suzuki está trabajando en esta dirección. No sé exactamente qué es lo que ha traído Suzuki para este test por que no lo he preguntado todavía. Sé que hay cosas y estoy seguro de que habrán cosas que vayan en esa dirección, pero mi prioridad ahora mismo es acabar el 2021 de una manera fuerte“.

Preguntado por si se le agota la paciencia con la espera de los cambios que le permitan mejorar su competitividad, el 36 se ha mostrado comprensivo con la marca y asegura que se está trabajando con ese objetivo: “Sé que a veces esto no es cuestión de uno mismo. Es cuestión de encontrar un paquete y mejorar. Dentro de mí lo que me da tranquilidad y no me agota la paciencia para nada es que en Suzuki lo están haciendo todo. Esto es lo que me tranquiliza, sé que están trabajando duro. Hay que esperar para que lleguen cosas. A mí me gustaría que llegaran ya, pero eso lo puedo entender. No se me agota la paciencia porque sé que están trabajando“.

