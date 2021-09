Joan Mir “Tenemos que ir al ataque”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir ha tenido un buen primer día en el Gran Premio de San Marino y termina el viernes como segundo en la tabla combinada de tiempos.

“Empezar bien un viernes hace que tengamos trabajo adelantado“, comentó después de haber tenido varios grandes premios con problemas en la jornada inicial.

“Rápidamente me he sentido bien en seco y he sido capaz de sentirme bien y tener ritmo. En mojado me he sentido bastante fuerte y mejorando la moto salida a salida“, decía sobre su primer día el de Suzuki.

Sobre el campeonato, reconocía que sí es posible que pasen más cosas si se disputa en mojado aunque preferiría que la carrera se disputase en seco. “Honestamente prefiero seco, porque la moto es más predecible y tenemos la posibildad de ganar“, compartió con la prensa el piloto.

“En agua parece que Fabio no tiene la misma velocidad en seco y que nos puede beneficiar, pero podemos perder mucho porque un cero nuestro quitaría todas las opciones y en mojado hay más números. Tenemos que ir al ataque pero en seco podemos hacer también hacer un buen resultado”, reflexionó el campeón del mundo.

No ha podido probar el pilotar en este circuito con el dispositivo de altura ajustable y no ha determinado si pierden en frenada o no, trabajo que le queda para la jornada de mañana sábado.

