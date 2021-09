Marc Márquez, top5 si todo va bien

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Marc Márquez está contento de haber terminado la clasificación del Gran Premio de San Marino en la séptima plaza, esto es en la tercera fila de la parrilla de salida.

En un circuito en el que le va a tocar sufrir físicamente se ha encontrado con una moto que no le ayuda, ni siquiera en agua han podido las Honda ser competitivas y ha tenido que pasar por la Q1.

En la primera sesión clasificatoria ha planteado una solución estratégica al equipo: utilizar a Stefan Bradl como referencia.

“Al tener el piloto de pruebas aquí y estaba yendo rápido he pensado que lo teníamos que aprovechar. He hablado con Santi y Takeo y Stefan también lo ha aceptado y me ha ayudado mucho“, explicaba Márquez sobre esa estrategia.

Y es que en su estado ha de buscar soluciones, estando en su situación. Ahí ha sido cuando nos ha comentado que han evaluado todas las posibilidades para ayudar a la recuperación de su hombro, incluso la de parar de nuevo. Algo que también ha explicado por qué han descartado.

“Cuando estás en situaciones críticas y dificiles intentas valorar todas las opciones posibles, de forzarlo más a haer descanso. Los doctores dicen que todo se tiene que poner en el sitio y que siga dando vueltas, y es lo que estoy haciendo. Además no estamos lejos sino que no estamos dando vueltas por dar, estamos evolucionando la moto y tengo que adaptarme de la mejor manera“.

Sobre la carrera, poco espera para mañana, ya que sabe que este circuito es una mala ‘pareja de baile’ para él y su moto. “En seco podemos luchar del 5 al 10, no estamos ni para luchar por el podio y en agua las sensaciones tampoco fueron buenas“, terminó su intervención el piloto de Honda.

