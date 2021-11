Àlex Márquez: “Ha sido un año duro, pero eso te hace más fuerte”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Àlex Márquez ha tenido una carrera complicada en el Gran Premio de Valencia de MotoGP donde solo ha podido terminar décimo tercero después de arrancar desde la décimo novena posición de la parrilla. [Puedes consultar los resultados de la carrera AQUÍ]

El 73 ha explicado que sus opciones de carrera se han visto condenadas por la posición de parrilla y la dificultad que ha tenido para adelantar una vez que ha llegado a contactar con Andrea Dovizioso: “Ayer tiramos la carrera por la borda en clasificación por decirlo de alguna manera. Tenía claro que saliendo el 19 era muy difícil, pero he intentado ser lo más agresivo en las primeras vueltas para remontar. Me he ido a una posición por detrás de Dovi complicada porque no he podido adelantarle. Solo he podido adelantarle una vez en carrera y me era muy difícil, y al final me la ha devuelto”.

Lo que ha dificultado al ilerdense poder superar al piloto italiano ha sido el efecto que se produce en el neumático delantero al pilotar cerca de otra moto: “Yendo detrás de Dovizioso he sufrido mucho porque detrás de él el neumático delantero se me ha quedado muy blando, ya sabíamos que tendríamos ese problema. Aún así el ritmo no ha sido malo y las sensaciones no han sido malas, que era mi objetivo”.

El piloto del LCR ha reconocido que no ha quedado contento porque de su ritmo era para haber clasificado mejor y haber conseguido una posición más delantera: “Me quedo con mal sabor de boca, porque sabíamos que hoy teníamos más y podíamos haber acabado entre los ocho primeros y sumar un buen resultado. Pero al final esto es MotoGP y está todo súper apretado y de alguna manera para el futuro hay que aprender de estos errores para no cometerlos más”.

A pesar del resultado, el balance del fin de semana es positivo por las pruebas que ha realizado durante el fin de semana: “Ha sido un fin de semana en general positivo porque hemos probado muchas cosas. Creo que estamos en la mejor posición para probar cosas nuevas en la moto del año en Jerez”.

Precisamente el 73 pone ahora toda su atención en el test de la próxima semana en el Circuito de Jerez: “En el último tramo del año hemos dado un paso adelante muy importante desde Misano. Tengo ganas sobre todo de probar la moto nueva. No pudimos probarla en Misano, así que tengo ganas de estar en Jerez y dar la máximas vueltas posibles. Ojalá allí podamos ser competitivos y estar todo lo contentos y positivos que estaban Marc y Pol en Misano”.

Preguntado por MotoRaceNation por la alineación que habrá en los test tras haber quedado como única Honda que ha cruzado la línea de meta en carrera tras la caída de Nakagami, Àlex ha resaltado la importancia de poder contar al menos con Pol Espargaró que ya pudo probar el nuevo prototipo en Misano: “Marc está descartado totalmente y Pol es duda. Esperemos al menos que Pol esté y al menos haya alguien que ya haya rodado con la nueva moto y pueda tener más opinión sobre las modificaciones que se introduzcan. Nosotros intentaremos dar la máxima información que podamos, la correcta y también estará toda HRC, estará Santi, estará toda la gente que puede ayudar y que sabe más de esta moto y estuvieron más dentro en Misano. Eso es importante”.

Como balance final de la temporada, el de Cervera reconoce que no ha sido fácil pero que precisamente eso le ha hecho crecer como piloto: “Ha sido un año duro. Siempre digo que en los años duros son en los que aprendes más de alguna manera y son los que te hacen duro mental y físicamente. Ha sido un año difícil no solo para nosotros, sino para Honda en general, les ha costado. Hemos sabido dar bastante bien la vuelta en este final de temporada sumando todos y aunque ha sido complicado a mi me ha hecho aprender muchas cosas y dar un paso adelante técnicamente. Cada vez me siento mucho más completo, dominando mucho más la electrónica y sabiendo dar el ‘feedback’”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: