Álex Rins: “Todavía nos cuesta hacer una vuelta rápida”

Álex Rins partirá desde la sexta posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Valencia de MotoGP, después de una clasificación en la que se ha visto obligado a pasar por la Q1. [Puedes consultar el resultado de la clasificación AQUÍ]

El 42 se ha mostrado satisfecho de poder arrancar desde la segunda línea de parrilla, aunque reconoce que el paso por la Q1 le ha perjudicado al dejarle sin neumáticos blandos. “Me siento bien, muy bien. Es bueno volver a la segunda línea de parrilla. Estoy un poco enfadado, porque sinceramente no he podido mejorar mi tiempo de vuelta rápida. En la primera ronda lo he hecho con el neumático medio y ha sido un tiempo increíble. Pero luego he puesto el blando y he tenido dos banderas amarillas, una en la primera vuelta y otra en la segunda. Pero en general tenemos buen ritmo para mañana, así que veremos qué tal nos va en carrera”.

El piloto barcelonés ha destacado la dificultad de luchar contra la “legión” Ducati que tiene enfrente y ha valorado que el año que viene será aún más complicado con dos más en pista: “El año que viene seguro que será aún más complicado con ocho Ducati, porque cinco serán oficiales y las otras serán de este año. Las de este año ya son muy rápidas, así que necesitamos mejorar”.

En ese sentido, Rins opina muy distinto de su compañero Joan Mir [puedes leer sus declaraciones AQUÍ]. Al contrario que el 36, Joan opina que a la Suzuki aún le cuesta mucho hacer un tiempo rápido a una vuelta y que las buenas clasificaciones de estas dos últimas carreras se deben a los trazados donde se han disputado: “Todavía nos cuesta hacer una vuelta rápida, pero este es un circuito que es bueno para nosotros. También Portimao fue un buen circuito para nosotros. Pero seguro que si vamos a Catar u otro de esos circuitos, sufriremos”.

Incluso en Valencia cree que la moto es difícil de exprimir a una vuelta, aunque el ritmo de los pilotos de las dos primeras filas será similar de cara a la carrera por lo que la estrategia será fundamental: “Es muy complicado hacer una vuelta rápida con esta moto. Falta buscar esa tracción que tienen los demás que no sé como lo hacen, pero cuesta. Yo creo que todos los pilotos que estamos delante tenemos un ritmo muy parecido, así que tendremos que hacer una buena estrategia”.

