Joan Mir: “En el pasado las Ducati sufrían a final de carrera, ahora son más fuertes”

Joan Mir se ha tenido que conformar con la cuarta posición de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Valencia. [Puedes consultar el resultado de la carrera AQUÍ]

El 36 tenía expectativas mucho más latas para una carrera en la que ha llegado a rodar segundo por unos momentos, pero en la que se ha visto obligado a rodar por detrás de las Ducati en todo momento: “Estoy muy decepcionado con la situación. Después del buen fin de semana que hemos hecho, no m esperaba para nada estar luchando por la tercera plaza otra vez. No es lo que me esperaba. Las sensaciones han sido las peores de todo el fin de semana. Tenía muchos problemas con la parte delantera de la moto y me costaba mucho pararla. Son problemas que no he tenido en todo el fin de semana, así que es extraño. Solo me ha pasado al rodar detrás de las Ducati. Mes esperaba mucho más, creía que podía ganar”.

La clave para el mallorquín es rodar tras las Ducati, lo que le lleva a sobre calentar el neumático delantero, con el consiguiente aumento de presión y pérdida de prestaciones: “Si, uno de los problemas es que se calienta la goma delantera al rodar detrás de las Ducati y aumenta su presión. Pero yo no era el único que rodaba detrás de Ducati, habían motos Ducati detrás de otras Ducati y ellos no tienen ese problema. Eso es lo que no entiendo, es muy complicado”.

Esta circunstancia ha hecho que en carrera no pudiese evitar perder prestaciones a pesar de las buenas sensaciones que tenía durante los entrenamientos: “Esta mañana en el ‘warm up’ he podido ser mucho más rápido, pero rodando solo. La cuestión es que detrás de ellos pierdo todas las opciones. He intentado ponerme en la primera posición al principio. He adelantado a Pecco y estaba preparándome para adelantar a Martín, pero cuando Pecco me ha devuelto el adelantamiento me he dado cuenta de que seguramente se había acabado la carrera”.

Lo que más preocupa al Campeón del Mundo de 2020 es el salto que han dado sus rivales y especialmente las Ducati: “En el pasado, especialmente el año pasado, podía ver puntos débiles de las Ducati. Cuando usaban tanta potencia, hacia final de carrera sufrían para hacer girar la moto. También en aceleración, cuando se les gastaba la goma… es lógico, si tienen más potencia gastan más neumático y sufrían en aceleración. Pero en esta ocasión no he visto que sufrieran ninguna bajada de prestaciones en las últimas vueltas. Para mí es al contrario, son aún más fuertes hacia el final de la carrera”.

Precisamente la mejora de Ducati obliga a Suzuki a tener que trabajar de forma más intensa para no quedarse descolgados: “Tenemos mucho trabajo que hacer. Si miras los tiempos de esta carrera y los comparas con los del año pasado, cuando gané la carrera en 2020 fui 25 segundos más lento creo, 20 o 25, lo que significa que yo gané aquella carrera. Luego con más información en la carrera y más agarre porque corrimos dos semanas seguidas, ganó Morbidelli y acabaron la carrera en 41 minutos y 22 segundos más o menos. Yo he terminado dos segundos más rápido que esa carrera, pero de alguna manera ellos han mejorado 15 segundos. Es una mejora enorme, así que tenemos que trabajar”.

Sin embargo, el 36 también ha querido destacar la mejora que han experimentado en su equipo, así como el compromiso que tiene con el proyecto de Suzuki: “Por otro lado también tengo que decir que me satisface mucho la mejora que ha hecho Suzuki. Es algo que podemos ver en los papeles, lo podemos sentir en el box… Desde luego lucharemos duro en el test. Creo en este proyecto pero estoy decepcionado, así que es normal”.

También tiene la conciencia tranquila en cuanto a su actuación: “Es verdad que no he ganado, pero lo que nadie puede decir es que no haya dado el 100% encima de la moto. Esto es algo que está claro. Yo mismo estoy muy decepcionado pero dormiré muy tranquilo esta noche. Y así ha sido durante todo el año, no lo he podido hacer mejor”.

