Joan Mir: “En carrera podré luchar”

Joan Mir ha vuelto a conseguir una buena clasificación al conseguir el cuarto mejor tiempo de la Q2 en el Gran Premio de Valencia de MotoGP. [Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El 36 se ha quedado a las puertas de conseguir una primera línea como la que consiguió en Portimao y confirma así que han conseguido una mejora considerable a la hora de hacer el tiempo a una vuelta: “La mejora en clasificación no es un cambio de actitud mental. Desde Aragón, cuando fuimos a Misano 1, entonces entendimos algo. Siempre teníamos mucho problemas con los neumáticos nuevos, no los conseguíamos hacer trabajar y ahora parece que siento cada vez que usamos neumático nuevo. Desde Aragón. Y luego en Misano el test fue importante porque la segunda versión del dispositivo hace que tengamos las mismas herramientas que los demás y desde luego es un extra para nosotros”.

Sin embargo, preguntado en la rueda de prensa el motivo que les ha llevado al menos dos años para conseguir dicha mejora, el balear ha explicado que ha sido por no querer estropear ninguna de las virtudes de las que su moto ya disfrutaba: “No es fácil. Teníamos otras cosas positivas y no se querían empeorar y todo esto es cuestión de dar vueltas y conseguir información. Todavía no quiero celebrar victoria y decir que está solucionado, pero desde luego hemos dado un paso adelante notable”.

El Campeón del Mundo del año pasado reconoce que a pesar de verse rodeado por cuatro pilotos Ducati sus expectativas para la última carrera del año son buenas: “Estoy contento con el día de hoy, hemos dado un paso hacia delante. Como dije ayer, teníamos margen para mejorar y mis sensaciones son buenas. Soy capaz de ir fuerte con la moto y las sensaciones son buenas, así que creo que en la carrera podré luchar. Creo que es bueno llegar a la última carrera de la temporada así”.

También ha querido recordar que el Circuito Ricardo Tormo siempre ha sido positivo para la Suzuki, donde de hecho consiguió la única victoria en la categoría reina que atesora en su palmarés: “La Suzuki ha trabajado bien en este circuito a lo largo de los años y este año no es una excepción. Creo que tenemos un buen potencial. Álex también ha sido fuerte y esto es realmente bueno para el equipo porque así tenemos buena información desde el otro lado”.

