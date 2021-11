Jorge Martín: “Jack y Pecco que se han caído pero a mí me ha salido bien”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín ha conseguido su cuarta ‘pole’ en la categoría reina en el año de su debut y lo ha hecho en la última cita de la temporada, el Gran Premio de Valencia. [Puedes consultar los resultados de la clasificación AQUÍ]

El piloto de San Sebastián de los Reyes estaba exultante tras al bajarse de la moto, aunque ha reconocido que ha asumido muchos riesgos para conseguirlo al ser preguntado por Dazn: “He arriesgado y me ha salido bien. En la curva seis la he perdido un poco de delante y he estado al límite de caerme, pero al final para hacer una ‘pole’ así, en un circuito con tanta igualdad tienes que jugártela. Hemos visto a Jack y a Pecco que se han caído por intentar hacer la pole, pero a mí me ha salido bien”.

Además el 89 estaba haciendo una buena vuelta, pero donde de verdad ha conseguido bajar el cronómetro ha sido en el último parcial: “Venía bajando pero no lo suficiente para conseguir la pole. En el cuarto sector he apretado muchísimo. He hecho toda la curva derrapando como una bestia. He podido terminar la vuelta bien y cuando he visto el tiempo de 1:29’9 estaba impresionado de la vuelta porque hacía tiempo que no se bajaba al 1:29”.

El piloto madrileño considera esta ‘pole’ especialmente importante por tratarse de la última de la temporada, lo que le deja un gran sabor de boca de cara a comenzar la siguiente: “Estoy contentísimo de haberlo hecho aquí en Valencia, con las gradas llenas. Y siendo la última carrera del año. Ya en Portimao fue bien, aquí también bien, así que con ganas de que llegue la carrera”.

Con unas sensaciones tan positivas en el clasificatorio, el piloto del Pramac se muestra también optimista de cara a la carrera del domingo, aunque reconoce que tendrá que gestionar los neumáticos: “El ritmo no es malísimo. Creo que podemos hacer una gran carrera. Sobre todo conservando al inicio, porque sufro mucho de la rueda trasera. Pero bueno, espero que sea lo mismo para todos y pueda acabar bien”.

